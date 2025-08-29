Motorman Run (13.9.25)

Mehr als 2.200 begeisterte Teilnehmer in 4 Disziplinen waren im vergangenen Jahr beim traditionellen Motorman Run am Start. Auch der Wettergott spielte mit und erfreute mit strahlendem Sonnenschein – etwas, was sich die Veranstalter auch für dieses Jahr wünschen. Der Extrem-Hindernislauf nach Vorbild des schottischen Tough Guy Race wird den Läufern wieder alles abverlangen: Wer ihn überstehen will, braucht über die zwei Runden à zehn Kilometer nicht nur eine Menge Kraft und Ausdauer, sondern auch eine gute Portion Mut, denn die rund 40 verschiedenen Hindernisse werden es wieder in sich haben. Dazu kommt ein Kinderprogramm und nach dem Lauf wird es erneut Live-Musik zur großen After-Run-Party geben. Alle Teilnehmer erhalten ein Motorman Run-Shirt, jeder Finisher bekommt sogar eine Medaille.

Sa. 13. September, 14 Uhr, Neuenstadt am Kocher, www.motormanrun.de