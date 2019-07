Der sportliche Wahnsinn geht am 7. September in die zehnte Runde. Der traditionelle ­Motorman Run ist der beliebteste Hindernislauf in der Region und ganz Baden-Württemberg.

Alle Plätze sind vergeben

Für dieses Jahr haben die Veranstalter wieder die eine oder andere Überraschung geplant. Im vergangenen Jahr nahmen 2500 Starter am Motorman Run teil – so viele wie noch nie. Bereits Monate im Voraus war das Teilnehmerfeld ausgebucht. Auch in diesem Jahr sind schon seit Mitte Juli alle Plätze längst vergeben. Der Extrem-Hindernislauf nach Vorbild des schottischen Tough Guy Race wird den Läufern wieder alles abverlangen: Wer ihn überstehen will, braucht über die zwei Runden à zehn Kilometer nicht nur eine Menge Kraft und Ausdauer, sondern auch eine gute Portion Mut, denn die rund 40 verschiedenen Hindernisse werden es wieder in sich haben.

Neue Hindernisse und Überraschungen

Neben alten Klassikern wie der »Waschmaschine«, der »Mauer des Schweigens« oder den »Kabeltommeln« wird es voraussichtlich auch einige neue Ideen und Überraschungen geben. Auch Puplikumslieblinge aus den vergangenen Jahren wie das Hangelhindernis und der Sprung in »Wolke 7« werden ein Comeback geben. Die Laufstrecke beginnt und endet wieder an dem etablierten Standort an der Dreschhalle und führt unter anderem durch die Neuenstädter Innenstadt sowie über den inneren Marktplatz, auf dem ebenfalls einige Hindernisse auf die Läufer warten werden. Neben dem klassischen Motorman Run wird es auch in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm geben.

Junior Challenge für die Kids

Zum zweiten Mal wird eine Motorman Junior Challenge ausgetragen, bei der bis zu 200 Kids zwischen zehn und 14 Jahren einen etwa vier Kilometer langen Parcours laufen werden. Wie bei der »Erwachsenenversion« gilt auch hier: keine neuen Sachen anziehen – Schlamm- und Grasflecken lassen sich später oft nur schwer herauswaschen. Zumal beim »großen« wie auch beim »kleinen« Motorman Run das Wetter oft eine entscheidende Rolle spielen kann – in der Vergangenheit gab es bei starken Regenfällen auch schon das eine oder andere zusätzliche natürliche »Hindernis«. Parallel zum Motorman Run wird es wieder alternative Wertungskategorien geben: den FÖRCH Run über zehn Kilometer sowie den Paarlauf, bei dem zwei Partner sich die Motorman Run-Strecke aufteilen können.

Tolles Rahmenprogramm

Auch für das leibliche Wohl ist am Tag des Motorman Runs gesorgt: Im Start-Ziel-Bereich an der Dreschhalle sowie auf der Strecke selbst werden sowohl Zuschauer als auch Läufer vom Kochertalcatering und dem Harley-Club Neuenstadt versorgt. Dazu kommt ein Kinderprogramm und nach dem Lauf wird es erneut Live-Musik zur großen After-Run-Party geben. Alle Teilnehmer erhalten ein Motorman Run-Shirt, jeder Finisher bekommt sogar eine Medaille. Bewertet wird zum Schluss in den Kategorien »Echte Kerle«, »Powerfrauen«, »letzter Finisher« und »ältester Teilnehmer«. Bei all den Wettkämpfen ist laut den Veranstaltern eines allerdings besonders wichtig: »Der Erlebnisfaktor zählt beim Motorman Run mindestens genauso viel wie Bestzeiten, Teamspirit mehr als Einzelkämpferdenken.«

10. Motorman Run Sa. 7. September, ab 14 Uhr Neuenstadt am Kocher

www.motormanrun.de