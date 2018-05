Nächster Neuzugang steht fest – Topscorerin Krystal Rivers wechselt vom französischen Meister Beziers Angels nach Stuttgart

× Erweitern stuttgart indoors GmbH Krystal Rivers kommt alsneue Diagonalangreiferin nach Stuttgart

Der Kader für die Saison 2018/2019 nimmt zunehmend Gestalt an. Nach den bereits bekannt gegebenen Vertragsverlängerungen und den beiden Neuverpflichtungen von Außenangreiferin Jana-Franziska Poll (Deutschland) und Zuspielerin Madison Bugg (USA) ist dem Management der nächste Coup gelungen. Die US-Amerikanerin Krystal Rivers wird in der kommenden Saison für uns auf der Diagonalposition ans Netz gehen.

Die 1,80m große Rivers aus dem Bundesstaat Alabama spielte in der vergangenen Saison in der Ligue A für den südfranzösischen Club Beziers Angels, mit welchem sie französischer Meister wurde. Das sie mit ihren gerade einmal 24 Jahren bereits zu den ganz Großen gehört, zeigte sich vor allem in den PlayOffs der Meisterschaft. Hier wurde sie nicht nur zum MVP des Finales gewählt, sondern sicherte sich auch den Titel der Topscorerin über die komplette Spielzeit, in der sie unglaubliche 419 Punkte für ihr Team erzielte. In der High School spielte die Diagonalangreiferin neben Volleyball auch noch Tennis, bevor sie sich am College voll und ganz dem Mannschaftssport widmete und auch hier bereits erste Erfolge feiern konnte.

„Krystal gehört momentan zu den Topspielerinnen auf dem Volleyballmarkt“, erklärt Sportdirektorin Kim Renkema. „Sie stand nicht nur bei uns auf der Wunschliste ganz oben, sondern war auch bei anderen Vereinen und in anderen Ligen die absolute Wunschkandidatin für die Diagonalposition. Umso glücklicher sind wir, dass sie sich schlussendlich trotz vieler anderer Angebote für uns entschieden hat. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war für sie das professionelle Umfeld, in welchem sie die besten Chancen sieht, sich persönlich und spielerisch weiter zu entwickeln.“

