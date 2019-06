Nationalspielerinnen im Interview

Die Volleyball-Saison ist gerade mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen und schon stehen die nächsten Sommer-Highlights an. Bevor am 23. August die Europameisterschaft in Polen, der Türkei, der Slowakei sowie Ungarn startet, wartet vom 11. bis 13. Juni mit der Nations League ein weiteres Highlight auf alle heimischen Volleyball-Fans.

Das deutsche Team tritt gegen Belgien, die Niederlande und die Dominikanische Republik an. MORITZ hat mit den beiden frischgebackenen deutschen Meistern Pia Kästner und Jana–Franziska Poll über das anstehende Highlight gesprochen.

Freut ihr euch schon auf die Nationsleague in der Porsche Arena?

Poll: Klar! Wir hoffen natürlich, dass viele Fans den Weg in die Halle finden. Im vergangenen Jahr hatten wir in der letzten Woche leider nicht mehr die Chance, das Finale zu erreichen. Aber in diesem Jahr wollen wir da einfach nochmal angreifen. Obwohl das eigentliche Ziel natürlich ist, dass wir uns gut für die Euopameisterschaft einspielen und ein schlagkräftiges Team zusammenbekommen. Vielleicht können wir ja auch den ein oder anderen Favoriten ein wenig ärgern.

Was unterscheidet die Nationalmannschaft von der Bundesliga?

Kästner: Das sind zwei grundverschiedene Mannschaften und Trainingsarten. Im Sommer hat man ein großes Ziel auf das man gemeinsam hinarbeitet. In einer Liga muss man dagegen immer den Fokus auf jeden Gegner anders legen. Da haben wir keine sechs Wochen Zeit, uns auf ein spezielles Event vorzubereiten, wie jetzt bei der Nations League. Da wird natürlich etwas ganz anderes trainiert, als im normalen Ligabetrieb und natürlich ist der Kader auch verschieden.Poll: Es ist natürlich auch ganz cool, mal mit Deutschen zu spielen. Da können wir auch mal deutsch sprechen.

Wie hat sich das deutsche Volleyball-Team in den letzten Jahren verändert?

Poll: Als wir Vize-Europameister geworden sind, haben viele Spielerinnen im Ausland gespielt und waren eher am Ende ihrer Karriere angekommen. Jetzt merkt man schon einen neuen Schwung im Team. Viele junge, hungrige Spielerinnen aus der Liga sind momentan dabei, die alten Plätze aufzufüllen. Es fühlt sich wie ein Neustart an.

Was wollt ihr zu diesem neuformierten Team beisteuern?

Kästner: Ich bin noch jung und frisch, möchte also vor allem viel frischen Wind ins Team bringen. Ich bin eigentlich immer locker und lustig drauf und glaube, dass ich ein bisschen Pep und Verrücktheit in unser Spiel bringen kann. Ich glaube, dass andersherum gerade Jana als erfahrene Spielerin mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit eine gute Struktur für ein erfolgreiches Team schafft.

Welche Gegner in der Nations League sind besonders interessant?

Poll: Von den Namen her sind Belgien und die Niederlande natürlich tolle Gegner,gerade für Fans der Bundesliga. Da findet sich schon das ein oder andere bekannte Gesicht. Ich persönlich freue mich aber gerade auf die Duelle mit Teams von anderen Kontinenten. Den eher körperlichen Spielstil von afrikanischen Teams oder die schnelle agile Art mit der viele asiatische Teams auftreten unterscheidet sich so deutlich vom europäischen Spielstil, dass das einfach super interessant zu erleben ist.