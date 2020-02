Nationalspielerinnen verlängern bei SG BBM Bietigheim-Bissingen

Der Kader des amtierenden Deutschen Meisters in der Handball Bundesliga Frauen, SG BBM Bietigheim, für die neue Saison nimmt weiter Gestalt an. Nach den Neuzugängen Xenia Smits (Metz Handball) und Julia Maidhof (HSG Bensheim/Auerbach) sowie der Vertragsverlängerung von Kapitänin Kim Naidzinavicius haben nun auch die beiden Nationalspielerinnen Antje Lauenroth und Luisa Schulze gleich im Doppelpack ihre Verträge verlängert: »Ich bin glücklich, weiter für die SG BBM aufzulaufen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen war deutlich, dass wir weiter auf einem gemeinsamen Nenner sind. Zudem haben wir auch unter dem neuen Trainer Markus Gaugisch in den nächsten Jahren viel vor, darauf freue ich mich sehr. Davor gilt es aber, den dritten Stern nach Bietigheim zu holen«, betont Nationalspielerin Antje Lauenroth nach der Vertragsunterzeichnung.

SG BBM vs. VfL Oldenberg, Samstag, 7. März, 19 Uhr,

Sporthalle am Viadukt, Bietigheim, www.sgbbm.de