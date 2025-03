Neckarcup 2.0: Erstmals in Bad Rappenau

Neues Gewand, neuer Standort: Erstmals findet 2025 der Neckarcup vom 1. bis zum 8. Juni in Bad Rappenau statt – Neckarcup 2.0. Die Turniervorbereitung befindet sich in der Hochphase, die Anmeldung der Spieler läuft.

Bisher war der Neckarcup ein Heilbronner Sport-Event, in diesem Jahr findet die Traditionsveranstaltung zum ersten Mal in Bad Rappenau statt - nach wie vor organisiert von Mine und Metehan Cebeci. Das führt zu neuen Problemen, aber auch neuen Möglichkeiten. Sebastian Frei, Oberbürgermeister von Bad Rappenau, sieht das als große Chance für seine Stadt: "Außerdem passt der Neckarcup gut zu uns als Gesundheitsstadt." Die Anlagen stehen bereit, die Augen aller Tennis-Aficionados der Region richten sich auf Bad Rappenau.

"Nun heißt es Neustart", kommentiert Mine Cebeci, die nun zum ersten Mal als Turnierdirektorin fungiert, die diesjährige Veranstaltung. "Das ist natürlich viel Arbeit, aber es herrscht auch große Vorfreude." Der Neckarcup 2.0 wird neu gestaltet und mit einer neuen Infrastruktur versehen, er soll deutlich mehr Erlebnischarakter haben, deutlich mehr Eventflair versprühen. Das Rappenauer Turniergelände bietet hierfür deutlich mehr Möglichkeiten als die eher beengte Heilbronner Lokalität. So werden beispielsweise bis zu 1000 Publikumsplätze geboten, zusätzlich zu einer großen kulinarischen Auswahl und einem umfangreichen Begleitprogramm - darunter die "Golden Night" – Presented by MORITZ am 31. Mai oder die Comedy Mixshow mit fünf Comedians am 2. Juni.

Noch laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, generell werden noch Helfer und vor allem Ballkinder gesucht!

Mehr Infos unter www.neckarcup.de