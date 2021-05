Neckarcup 2021: Kohlschreiber, Hanfmann und Moraing in Runde 2

Mit Philipp Kohlschreiber und Yannick Hanfmann haben beim 7. Heilbronner NECKARCUP zwei deutsche Turnier-Favoriten den Sprung in die zweite Runde geschafft. Dazu kommt mit Mats Moraing ein weiterer Deutscher, der sich noch am Montag als Qualifikant einen Platz im Hauptfeld gesichert hatte. Gegen 17 Uhr setzte dann starker Regen ein, so dass die zu diesem Zeitpunkt noch laufenden Matches unterbrochen werden mussten.

In starker Form präsentierte sich Philipp Kohlschreiber bei seinem NECKARCUP-Debüt. Er gewann gegen den Franzosen Maxime Janvier mit 6:4, 6:3 und zeigte sich mit seiner Leistung zufrieden: „Dafür, dass ich aus einer sechsmonatigen Turnierpause komme, habe ich eine ordentliche Partie gespielt. Maxime Janvier war kein leichter Gegner, ich habe mich aber gut bewegt und freue mich, dass ich eine Runde weiter bin.“

Überraschend wenig Mühe hatte der beim NECKARCUP an Nummer zwei gesetzte Yannick Hanfmann in seinem Match gegen den Holländer Tallon Griekspoor, der noch am Sonntag das Turnier in Prag gewonnen hatte. Nach einem 6:0-Satzgewinn brachte der Karlsruher den zweiten Satz mit 6:4 nach Hause. „Ich hatte bei meinen bisherigen NECKARCUP-Auftritten noch nicht viele Matches gewinnen können. Heute hat nun endlich alles gepasst und wir konnten das Spiel gerade noch rechtzeitig beenden, ehe der Regen begonnen hat“, sagte Hanfmann beim Interview nach der Partie.

Fast parallel hatte sich Mats Moraing gegen den Schweizer Henri Laaksonen mit 7:6, 6:2 durchgesetzt. Der Mülheimer strahlte nach seinem dritten Sieg innerhalb von drei Tagen: „Nach meiner langen Verletzungspause tut es gut, wieder spielen zu können. Wenn man dann auch noch gewinnt, ist es umso schöner. Gegen Laaksonen hatte ich bisher zweimal gespielt und beide Partien verloren.“

Endstation war am Dienstag dagegen bereits für Rudolf Molleker. Der NECKARCUP-Sieger von 2018 unterlag gegen den Franzosen Antoine Hoang mit 0:6, 6:3, 3:6.

Das „Mammut-Match“ des Tages lieferten sich Joao Menezes und Ergi Kirkin. Der Lucky Looser aus Brasilien und der Qualifikant aus der Türkei battelten sich 3:11 Stunden lang. Am Ende behielt Menezes mit 7:6, 2:6, 7:5 die Oberhand. Mit dem Argentinier Tomas Etcheverry hat ein weiterer eigentlich in der Qualifikation ausgeschiedener Spieler die zweite Runde erreicht, der durch das Los ins Feld gerutscht war. Er besiegte Andrey Kuznetsov 6:3, 6:2. Ebenso in der zweiten Runde stehen Daniel Elahi Galan aus Kolumbien (6:1, 6:1 gegen Marc Polmans), und Mackenzie Mcdonald aus den USA (Aufgabesieg gegen Aleksandar Vukic).

Das letzte Einzel zwischen dem Österreicher Dannis Novak und Yannick Maden aus Stuttgart musste beim Stand von 6:2, 0:1 für Novak wegen des Regens unterbrochen werden. Es wird ebenso am Mittwoch fortgesetzt wie die drei Doppel, die am Dienstagabend hätten stattfinden sollen.