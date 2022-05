Neckarcup 2022 – Zusammenfassung Tag 1

600 Zuschauer wurden am Sonntag bei bestem Tenniswetter Zeugen eines überaus spannenden ersten NECKARCUP-Tages, bei dem zwölf Spieler ihre Chance auf den Einzug ins Hauptfeld nutzten und in die zweite Qualifikationsrunde einzogen – darunter gleich fünf Deutsche.

Nur zwei Partien gingen dabei über drei Sätze. Zuerst drehte der Ukrainer Oleksii Krutykh nach dem Verlust des ersten Satzes das Spiel gegen Victor Cornea, ehe sich sein Freund und Trainingspartner Rudolf Molleker gegen Ruben Bemelmans das spannendste Match des Tages lieferte. Den ersten Satz gewann der NECKARCUP-Sieger von 2018 mit 6:4, der zweite ging mit 6:3 an seinen belgischen Gegner. Extrem spannend wurde die Begegnung, nachdem „Rudi“ in Satz Nummer drei eine klare 5:2-Führung aus der Hand gegeben hatte und beim Stand von 5:6 bei zwei Matchbällen seines Gegners direkt vor dem Ausscheiden stand. Doch dann konnte der 21-Jährige, angefeuert von den Zuschauern, zum 6:6 ausgleichen und die Begegnung im Tie-Break für sich entscheiden.

Für Liam Gavrielides war das Qualifikationsspiel gegen Nikolas Sanchez Izquierdo der erste Einsatz auf Profi-Niveau. Der Abiturient aus Möglingen unterlag gegen den Spanier zwar mit 6:7, 3:6, war mit seinem Auftritt aber dennoch happy. „Ich habe früher als Jugendlicher öfter mal in der Heilbronner Gegend gespielt und dachte damals, wie cool es wäre, mal beim NECKARCUP aufzuschlagen. Hier ist alles so groß, so professionell. Das Spiel heute war eine absolut coole Erfahrung“, schwärmte der 18-Jährige von seinem ersten Einsatz bei einem Challenger-Turnier.

Begeistert vom Turnier zeigte sich auch Henri Squire. Der junge Hamburger gastiert zum ersten Mal in Heilbronn und war nach seinem 6:2, 6:4-Sieg gegen den Inder Saketh Myneni voll des Lobes über den NECKARCUP: „Ich habe in diesem Jahr schon ein paar Challenger gespielt, aber das hier ist mit weitem Abstand das beste Turnier. Alleine, wie hier alles organisiert ist, wie der Spielerbereich in der Halle aufgebaut ist, wie die Trainingsplätze in Schuss sind… Ich fühle mich total wohl und hoffe, dass ich noch ein paar Tage dabei sein kann.“

Neben Rudi Molleker und Henri Squire haben von den deutschen Spielern auch Johannes Haerteis (6:3, 6:4 gegen Alexey Vatutin), Julian Lenz (7:6, 6:4 gegen Dan Tomescu) und Matthias Bachinger (6:0, 6:1 gegen Berk Ilkel) den Sprung in die zweite Qualifikationsrunde geschafft.

Unter den 600 Zuschauern weilte am Sonntag auch das Schwimmteam der Sport-Union Neckarsulm um Henning Mühlleitner. „Ich bin heute zum ersten Mal beim Tennis und finde es klasse, dass es ein solches Event wie den NECKARCUP quasi direkt vor der Haustür gibt“, so der Olympia-Vierte von Tokio.

Ergebnisse:

Yanki Erel (TUR) vs. Alexis Gautier (FRA) 4:6, 6:7

Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP) vs. Liam Gavrielides (GER) 7:6, 6:3

Victor Cornea (ROU) vs. Oleksii Krutykh (UKR) 1:6, 4:6

Rudolf Molleker (GER) vs. Ruben Bemelmans (BEL) 6:4, 3:6, 7:6

Sumit Nagal (IND) vs. Yannik Kelm (GER) 6:2 , 6:1

Miljan Zekic (SRB) vs. Thomas Fancutt 6:0 , 6:3

Elmar Ejupovic (GER) vs. Benjamin Hassan (LIB) 4:6 , 1:6

Julian Lenz (GER) vs. Dan Alexandru Tomescu (ROU) 7:65 , 6:4

Jonas Forejtek (CZE) vs. Christopher Heyman (BEL) 7:62 , 6:1

Berk Ilkel (TUR) vs. Matthias Bachinger (GER) 0:6 , 0:6

Alexey Vatutin vs. Johannes Haerteis (GER) 3:6 , 4:6

Saketh Myneni (IND) vs. Henri Squire (GER) 2:6, 4:6

Spiele am Montag:

CENTER COURT start 11:30

Qualifying Final - Qualifying - [2] M. Zekic (SRB) vs R. Molleker (GER)

Qualifying Final - Qualifying - [5] J. Lenz (GER) vs [8] B. Hassan (LIB)

Not Before 15:00

[3] D. Galan (COL) vs [Alt] J. Sels (NED)

Not Before 17:45

[WC] M. Copil (ROU) vs [4] [WC] B. Zapata Miralles (ESP)

COURT 1 start 11:30

Qualifying Final - Qualifying - [3] S. Nagal (IND) vs [11] A. Gautier (FRA)

Qualifying Final - Qualifying - [1] J. Forejtek (CZE) vs [10] M. Bachinger (GER)

Not Before 15:00

[6] R. Albot (MDA) vs [Alt] A. Ritschard (SUI)

C. Ugo Carabelli (ARG) vs [7] M. Huesler (SUI)

COURT 2 start 11:30

Qualifying Final - Qualifying - [6] N. Sanchez Izquierdo (ESP) vs [9] O. Krutykh (UKR)

Qualifying Final - Qualifying - [Alt] J. Haerteis (GER) vs [12] H. Squire (GER)

Not Before 15:00

E. Escobedo (USA) vs [5] C. Tseng (TPE)