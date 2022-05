Mit Daniel Altmaier, Daniel Elahi Galan und Andrej Martin stehen die Nummern 1, 3 und 8 der NECKARCUP-Setzliste im Halbfinale. Dazu kommt mit Jonas Forejtek ein hoch talentierter, 21-jähriger Qualifikant, der momentan das beste Tennis seines Lebens spielt.

Für den erneut überzeugenden Daniel Altmaier geht die Jagd auf den NECKARCUP-Titel auch nach dem Viertelfinal-Match gegen Thiago Tirante weiter. Der 23-Jährige benötigte gegen den Argentinier gerade mal eine Stunde und 13 Minuten, ehe er die Nummer 208 der Welt mit 6:3, 6:2 besiegt hatte. „Ich habe von Anfang an solide gespielt und bin definitiv zufrieden, wie es gelaufen ist“, so Daniel Altmaier, der bisher beim 8. Heilbronner NECKARCUP noch keinen einzigen Satz abgegeben hat und vor Selbstvertrauen strotzt. Beispiel für die derzeit „breite Brust“ des Kempeners: In dem Spiel des zweiten Satzes, das ihm letztendlich den Sieg brachte, lag er bereits mit 0:40 zurück, holte dann aber fünf Punkte am Stück zum Matchgewinn.

Für Altmaier geht es am Freitag frühestens um 16 Uhr im „Match of the day“ gegen Daniel Elahi Galan, der sich am Abend ein hartes Battle gegen Chun-hsin Tseng lieferte. 2:48 Stunden lang schenkten sich die beiden Kontrahenten auf dem Platz nichts, dann holte der Kolumbianer gegen den Taiwanesen im dritten Satz das entscheidende Break zum 4:3. 5:7, 6:3, 6:4 hieß es am Ende für den NECKARCUP-Finalisten des Vorjahrs, der nach seinem hart erkämpften Sieg erschöpft strahlte. „Der Junge ist richtig klasse, es ist sehr unangenehm gegen ihn zu spielen und er bringt jeden Schlag zurück. Ich bin absolut happy über den Sieg“, so Galan, der bei der Partie den Großteil der Zuschauer hinter sich stehen hatte. Angesprochen auf deine Rolle als Publikumsliebling meinte der 25-Jährige nüchtern: „Der Support war toll heute, aber morgen wird es gegen einen deutschen Gegner wieder anders aussehen.“

Einmal sind sich Daniel Altmaier und Daniel Elahi Galan bisher auf dem Platz gegenübergestanden. Galan erinnert sich: „Das war ein mega hartes Match 2021 in Santiago über zweieinhalb Stunden. Am Ende konnte ich den dritten Satz mit 7:5 für mich entscheiden.“

Im zweiten Halbfinale trifft der slowakische Routinier Andrej Martin auf das tschechische Toptalent Jonas Forejtek, der sich beim NECKARCUP über die Qualifikation bis ins Halbfinale gespielt hat. „Ich bin seit Anfang April gleich bei drei Turnieren im Viertelfinale ausgeschieden und bin glücklich, dass ich es hier jetzt endlich mal ins Halbfinale geschafft habe“, sagte Forejtek, der im Juniorenbereich mit den US-Open (Einzel), Wimbledon und den Australien Open (jeweils Doppel) schon drei Grand Slam Turniere gewonnen hat.

Sein Gegner Andrej Martin ist der Vielspieler des Turniers schlechthin. Am Donnerstag kämpfte der 32-Jährige erst den ständig mit sich hadernden Titelverteidiger Bernabe Zapata Miralles mit 7:5, 6:2 nieder, eher er zusammen mit dem Österreicher Tristan-Samuel Weissborn auch im Doppel das Halbfinale erreichte. Folglich muss der Weltranglisten-144. auch am Freitag eine Doppelschicht fahren. Dabei hatte er ursprünglich gar nicht beabsichtigt, in diesem Jahr nach Heilbronn zu kommen: „Parallel zum NECKARCUP findet in Kasachstan ein weiteres Challenger-Turnier statt, das ich schon zweimal gewinnen konnte. Dort wollte ich eigentlich hin, aber mein Doppelpartner wollte unbedingt in Heilbronn spielen. Und jetzt stehe ich hier sowohl im Einzel als auch im Doppel im Halbfinale und habe wohl alles richtig gemacht.“

Bisher haben Martin und Forejtek noch nie gegeneinander gespielt. „Der Altersunterschied von 11 Jahren wird sich mit Sicherheit nicht auf das Spiel auswirken, selbst wenn ich jetzt ein paar Tage hintereinander zweimal spielen muss“, ist Routinier Andrej Martin sicher. „Auf dem Challenger Level liegen alle leistungsmäßig so dicht beisammen, dass meist nur die Tagesform über Sieg und Niederlage entscheidet.“

Im Doppel trifft Andrej Martin zusammen mit Tristan-Samuel Weissborn auf das holländische Duo Jelle Sels und Bart Stevens. Das zweite Halbfinale bestreiten die serbischen Zwillinge Ivan und Matej Sabanov gegen das kolumbianisch-mexikanische Duo Nicolas Barrientos und Miguel Angel Reyes-Varela.

Ergebnisse von Donnerstag, 12.05.2022

Viertelfinale Einzel

[1] D. Altmaier (GER) d T. Tirante (ARG) 63 62

[3] D. Galan (COL) d [5] C. Tseng (TPE) 57 63 64

[8] A. Martin (SVK) d [4] [WC] B. Zapata Miralles (ESP) 75 62

[Q] J. Forejtek (CZE) d [Alt] A. Ritschard (SUI) 57 63 63

Viertelfinale Doppel

A. Martin (SVK) / T. Weissborn (AUT) d [1] D. Molchanov (UKR) / J. Withrow (USA) 62 64

[2] I. Sabanov (SRB) / M. Sabanov (SRB) d M. Bortolotti (ITA) / S. Martos Gornes (ESP) 61 75

J. Sels (NED) / B. Stevens (NED) d [4] H. Reese (USA) / S. Verbeek (NED) 64 76(5)

N. Barrientos (COL) / M. Reyes-Varela (MEX) d V. Cornea (ROU) / F. Fallert (GER) 64 75

Spiele am Freitag:

CENTER COURT start 13:00

N. Barrientos (COL) / M. Reyes-Varela (MEX) vs [2] I. Sabanov (SRB) / M. Sabanov (SRB)

Not Before 14:00

[8] A. Martin (SVK) vs [Q] J. Forejtek (CZE)

Not Before 16:00

[1] D. Altmaier (GER) vs [3] D. Galan (COL)

Not Before 18:00

A. Martin (SVK) / T. Weissborn (AUT) vs J. Sels (NED) / B. Stevens (NED)