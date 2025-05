Neckarcup: Eine Familien-Erfolgsgeschichte

Wenn es um den Neckarcup geht, kommt man nicht an dem Namen Cebeci vorbei. Vor über zehn Jahren stellte die ­Familie das Tennisturnier erstmals in Heilbronn auf die Beine. In Bad Rappenau organisiert Mine ­Cebeci 2025 als Turnierdirektorin das gesamte Event. Ihr Mann Metehan Cebeci unterstützt sie als Turniermanager und Tochter Dilara ist für die Spielerbetreuung verantwortlich. Im MORITZ Interview erklärt Mine Cebeci, wie sich der Neckarcup über die Jahre verändert hat und worauf sich Besucher bei der Neuauflage in Bad Rappenau freuen können.

Wie kam es zu der Entscheidung, den Neckarcup in diesem Jahr nach Bad Rappenau zu verlegen? Was waren Ihre Gefühle dabei?

Sagen wir mal so, ich konnte gar nicht anders, weil wir hatten Heilbronn beendet, das war klar. Wir hatten aber so viel in dieses Turnier investiert, an Arbeit, an Know-How, das wir uns aufgebaut haben. Auch meine Tochter Dilara wollte das nicht einfach so auf sich beruhen lassen. So haben wir hin und her überlegt und mit Bad Rappenau haben wir dann die einzige Anlage weit und breit gefunden, die die nötige Infrastruktur bietet.

Können Sie nochmal ein wenig auf die Gründe eingehen, aus denen Heilbronn damals beendet wurde?

Das lag tatsächlich daran, dass wir die letzten Jahre immer stärker beobachten konnten, dass sich das Tennis verändert hat, die Spieler mehr Auslauf brauchen und einige schon im Turnier angefangen haben zu mosern. Wir wünschen uns ja immer hochkarätige Spieler. Die sind hochwertige, ATP-genormte Plätze gewohnt und haben bei uns die nötigen Ausläufe nicht. Die sagen dann „Tolles Turnier, alles super organisiert, aber wir können auf diesen Plätzen unser Spiel nicht umsetzen.“ Auch die wirtschaftliche Lage wurde immer schwieriger.

Welche Vorteile bietet der neue Standort in Bad Rappenau?

Erstmal ist der Platz viel größer, was uns einfach mehr Möglichkeiten gibt: Wir können den Leuten mehr anbieten, es können mehr Zuschauer kommen. Gerade mit dem Rahmenprogramm war es in Heilbronn auf der Anlage zuletzt dann doch sehr beengt. Wir hatten auch keine Möglichkeit mehr, uns zu verbessern. Hier sehen wir einfach das Potenzial, das da noch drinsteckt. Die Leute müssen sich nicht irgendwo hineinzwängen, sie können sich erholen und die Zeit außerhalb des Tennis genießen. Was natürlich auch sehr bemerkenswert war, der Verein steht voll und ganz dahinter, sie unterstützen uns in jedem Punkt. Auch die Stadt wünscht sich dieses Turnier, weil es hilft, zu zeigen, dass Bad Rappenau eine sportliche, agile und junge Stadt auch außerhalb des ganzen Kurhintergrundes ist. Das ganze ist natürlich eine große Herausforderung, denn wir müssen den kompletten Aufbau neu gestalten, wir können nichts aus Heilbronn 1 zu 1 übernehmen. Wir stehen also wirklich wieder am Anfang. Allein das Internet, die Anlagengestaltung, das Mobiliar, wir haben neue Partner. Und so arbeiten wir uns durch.

Gab es Elemente des „alten“ Neckarcups, die Sie unbedingt für die Neuauflage übernehmen wollten?

Das Schöne ist, dass wir tatsächlich einen Großteil unseres Teams mit in die neue Fassung nehmen. Das ist für mich wirklich ein Glücksfall: Der gesamte Players Desk geht geschlossen mit, ebenso der Fahrdienst. Das hilft dann vor allem in der Turnierwoche, in der wir unsere Arbeitsabläufe 1 zu 1 übernehmen können. Jeder weiß, was zu tun ist.

Welche Neuerungen können Besucher erwarten?

Wir hatten das ja vorher schon, dass wir neben Tennis auch ein Rahmenprogramm hatten. Durch die angesprochene Platzproblematik war das aber alles zwangsläufig etwas eingeschränkt, auch in der Zeitplanung. In Bad Rappenau haben wir mehr Freiraum, auch für Verkaufs- und Essensstände. Für die Besucher gibt es mehr Verweilqualität. Entsprechend haben wir auch das Programm etwas aufgestockt, sodass wir wirklich jeden Abend eine Party haben. Möglich machen das auch neue Kooperationen mit MORITZ für die Opening Party und TE-Music für die Closing Party, womit wir neue Zielgruppen ansprechen möchten. Das Ziel ist, alle Bereiche abzudecken. Auch Nicht-Tennisinteressierte sollen auf ihre Kosten kommen. Der Fokus bleibt aber natürlich auf dem Tennis, keine Sorge (lacht).

Sie organisieren den Neckarcup 2.0 als Turnierdirektorin. Bleibt das Event trotzdem ein Familienprojekt?

Ich habe zwar den „Hut“ als Turnierdirektorin auf, aber es bleibt dankenswerterweise immer noch eine Familienangelegenheit. Man kann also wichtige Themen schnell mal am Esstisch besprechen, ohne komplizierte Meeting-Termine einzuberufen. Meine Tochter vertritt die jüngere Generation und kann mir dann bei Themen, wo ich mir selbst unsicher bin, aushelfen. Das ist einfach ein gutes Zusammenspiel.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Rappenau?

Wir hatten damals einen Gesprächstermin mit dem Oberbürgermeister, der war gleich Feuer und Flamme für die Idee, den Neckarcup nach Bad Rappenau zu bringen. Er war selbst einmal auf einem Turnier gewesen und so angetan von der ganzen Atmosphäre gewesen, dass er gesagt hat, sowas wünscht er sich auch für Bad Rappenau. Und prompt kam ich mit meiner Anfrage (lacht). Wir haben da wirklich offene Türen eingerannt. Das ist natürlich auch für die Stadt eine Herausforderung, aber die Menschenmengen sind sie bereits von anderen, städtischen Veranstaltungen gewohnt.

