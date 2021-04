Weltklasse Tennis hautnah: Neckarcup Heilbronn findet vom 9. bis 15. Mai 2021 statt

Nachdem der Neckarcup im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wagt die Firma C2B im Mai einen neuen Versuch: Das Turnier soll vom 9. bis zum 15. Mai stattfinden – ob mit oder ohne Zuschauer ist noch nicht abschließend geklärt.

Es sind außergewöhnliche Zeiten in einem außergewöhnlichen Sport, also ist es nur angemessen, dass der Neckarcup 2021 auch ein außergewöhnliches Tennisturnier wird, so Metehan Cebeci, Turnierdirektor und Initiator des ATP- Challenger-Turniers. »Wir versuchen, den Tennissport nach der Zwangspause letztes Jahr langsam wieder aufzubauen. Das ist sehr wichtig, denn wenn Turniere nicht mehr stattfinden, gibt es irgendwann keine Spieler und keinen Nachwuchs mehr.« Deshalb soll der Neckarcup in diesem Jahr erneut in gewohntem Top-Niveau stattfinden.

Eine echte Herausforderung, besonders bei den ständig geänderten Regelungen von Land und Bund. »Dass die Planung so schwierig werden würde, hätten wir nicht gedacht«, betont Metehan Cebeci. Entwickelt wurde ein ausführliches Hygienekonzept, dass eine reibungslose Durchführung des Turniers garantieren soll: »Wir haben größten Wert auf Schutz und Sicherheit jeder einzelnen Person gelegt«, bestätigt Mine Cebeci, die für die Turnierorganisation verantwortlich ist. Es herrscht Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände, darüber hinaus muss jeder Spieler vorab einen negativen PCR-Test vorweisen können.

Trotz erschwerten Bedingungen soll den Fans auch in diesem Jahr ein spielerisch hochwertiges Turnier geboten werden. Über 260 Spieler sind angemeldet, darunter, so Metehan Cebeci, »einige richtige Kracher!« Unter anderem haben sich Tennisgrößen wie Kevin Anderson, Jo-Wilfried Tsonga, Philipp Kahlschreiber oder Dennis Novak bereiterklärt, beim Neckarcup 2021 anzutreten. »Dass solche Spieler mitmachen, spricht für das hohe Niveau, auf dem sich der Neckarcup bewegt und honoriert die harte Arbeit, die wir geleistet haben«, so Cebeci. Es werden auch wieder drei Wild Cards vergeben, unter anderem an Yannick Maden.

Noch unklar ist, ob das Neckarcup Team für das Turnier im Mai bereits mit Zuschauern planen darf. »Wir befinden uns noch in Gesprächen mit der Stadt, ob es möglich ist, den Neckarcup als ein Modellprojekt Sportevent mit Zuschauern auszurichten«, erklärt Tom Bucher, Veranstalter und Verantwortlicher für Sponsoring und Public Relations. Sollte, was bislang als wahrscheinlichste Möglichkeit gilt, keine Zuschauerpräsenz erlaubt sein, ist geplant, die Spiele im Live-Stream mit mehreren Kameras zu übertragen und das Turnier über verschiedene Kanäle zu bespielen. »Es ist alles nicht einfach und wir hatten bereits viele schlaflose Nächte«, so Bucher. Angetrieben werde das Team vor allem durch Ehrgeiz und Leidenschaft für den Sport.

Auch die Sponsorensuche habe sich in der nach wie vor andauernden Corona-Zeit alles andere als einfach gestaltet. Trotzdem hat sich für den Mai eine Vielzahl an hochkarätigen Partnern aus der Region gefunden, darunter die Plaza Hotel Group, AssenheimerMulfinger sowie Dr. Hörtkorn Versicherungsmakler. »Ich bin selbst begeisterter Tennisspieler und war von Anfang an extrem begeistert von dem Neckarcup«, erklärt Christian Hörtkorn. »Insofern hat sich eine Unterstützung durch uns von selbst verstanden.«

Der Neckarcup 2020 war in seinen Planungen und Vorbereitungen bereits sehr weit fortgeschritten, als die unerwartete Absage kam. In diesem Jahr soll das Turnier aber definitiv stattfinden. »Wir sind dazu in der Lage, flexibel und schnell auf die gegenwärtige Situation und Infektionslage zu reagieren«, erklärt Tom Bucher. Trotz aller Widrigkeiten wolle man sich entsprechend eines nicht nehmen lassen: die Freude auf eine tolle Turnierwoche.

Alle aktuellen Informationen zum Neckarcup gibt es unter www.neckarcup.de