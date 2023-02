Neckarsulmer Schwimmer starten erfolgreich ins Jahr

Das Top Team der Neckarsulmer Schwimmer hat am vergangenen Wochenende beim Euro Meet in Luxembourg einen ersten Formtest des Jahres eingelegt. Der Langbahn-Wettkampf ist bekannt dafür, starke SchwimmerInnen aus der ganzen Welt anzulocken und hatte auch dieses Jahr wieder eine Weltklasse Besetzung aufzuweisen. Sowohl für die Schwimmerinnen und Schwimmer also auch für das Top-Team der Sport-Union verlief das das Wochenende erfolgreich. Das Team belegte in der Mannschafts-Gesamtwertung den dritten Platz.

Ahmed Akram Mahmoud war mit drei Medaillen (Bronze 1500 Freistil und 800 Freistil, Silber 400 Freistil) der erfolgreichste Neckarsulmer Schwimmer. Der 26-jährige Ägypter kämpft sich Schritt für Schritt zurück und ist auf dem richtigen Weg, an seinen Erfolg vom 2015, als er WM-Vierter wurde, anzuknüpfen. Bei den Brustschwimmerinnen musste sich Bente Fischer mit einer starken Zeit von 2:28,94 nur den Olympia-Finalistinnen Martina Carraro und Sophie Hansson geschlagen geben und holte die Bronze Medaille. Im gleichen Rennen schwamm Nàdia Tudó Cubells auf den fünften Platz und verbesserte nicht nur ihre eigene persönliche Bestzeit, sondern stellte auch einen neuen Landesrekord für ihre Heimat Andorra auf. Mit der Silbermedaille von Ramon Klenz auf 200m Schmetterling kamen die Neckarsulmer insgesamt auf fünf Medaillen.

Laut Coach Matt Magee ist das Team auf einem guten Weg für die Qualifikationswettkämpfe im April, wo es um Tickets für die im Juli in Fukuoaka stattfindende Weltmeisterschaft geht.

Viel Pause haben die Neckarsulmer nicht, da am nächsten Wochenende schon der nächste Wettkampf ansteht: am Samstag und Sonntag (4. und 5. Februar) geht es für das Team sowie für einige Nachwuchsschwimmer nach Essen, um in der ersten Bundesliga der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften zu schwimmen.