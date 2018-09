Neue RED DEVILS-Briefmarken bei RegioMail

Foto: Die RED DEVILS-Briefmarken von RegioMail

Ab sofort können die Bundesliga-Ringer der RED DEVILS Heilbronn deutschlandweit als Briefmarken verschickt werden. Gemeinsam mit ihrem neuen Premium-Partner RegioMail haben die RED DEVILS einen Briefmarken-Bogen gestaltet, auf dem Valentin Lupu, Christian Fetzer, Julian Meyer, Christian Maier, Fabian Fritz, Frank Stäbler, Pascal Eisele, Bogdan Eismont, Stefan Kehrer und Eduard Popp jeweils mit einer 67-Cent-Briefmarke abgebildet sind.

Mit den RED DEVILS-Marken können über RegioMail Standardbriefe bis 20 Gramm von großen Teilen des Postleitzahlenbereichs 74 aus bundesweit versendet werden. Die 10er-Bögen mit den Ringern gibt es online bei www.regiomail.de, in den Geschäftsstellen der Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme, bei einigen Serviceagenturen von RegioMail im Stadt- und Landkreis Heilbronn, in Hohenlohe und im Kraichgau sowie am Fanartikelstand der RED DEVILS bei den Heimkämpfen in der Römerhalle.

Da die Gesamtauflage von 10.000 Briefmarken vermutlich recht schnell vergriffen sein wird, bieten die RED DEVILS einen besonderen Service an: Wer bis zum 28. September unter Angabe seines Namens und der gewünschten Anzahl an Bögen eine Mail mit dem Betreff "Briefmarken" an marketing@reddevils-heilbronn.de schickt, kann seine Marken beim ersten Heimkampf am 29. September gegen den RV Lübtheen gegen Bezahlung von 6,70 Euro pro 10er-Bogen am Fanartikelstand in der Römerhalle abholen.