Neuer Doppelkopfclub „Doko mit Herz“ in Ludwigsburg

Der Doppelkopfclub „Doko mit Herz“ wurde im Januar 2026 neu gegründet und bringt Menschen zusammen, die Freude am geselligen Doppelkopfspiel haben.

Doppelkopf ist mehr als ein Kartenspiel: Es geht um Taktik, Logik, Teamgeist und gute Gesellschaft. Gespielt wird nach den offiziellen Regeln des DDV. Neue Mitspielerinnen und Mitspieler sind jederzeit willkommen.

Hier kann jede Person im eigenen Tempo lernen und sich weiterentwickeln, abhängig von persönlicher Motivation und individuellem Ehrgeiz. Der Spaß am Spiel steht dabei stets im Mittelpunkt.

Treffpunkt: jeden Mittwoch um 18 Uhr im Brückenhaus in Ludwigsburg.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Vereins zu finden.