Neuer Heimspieltermin für Derby gegen ratiopharm Ulm am Gründonnerstag

Das ursprünglich am 03. Januar 2019 angesetzte Derby findet nun am Gründonnerstag, den 18. April, um 20.30 Uhr in der Arena Hohenlohe statt. Stehplätze und vereinzelte Sitzplätze sind für das Derby ab sofort wieder verfügbar.

Aufgrund des Weiterkommens von ratiopharm ulm im EuroCup musste das Heimspiel am 03. Januar 2019 verlegt werden. Am Gründonnerstag um 20.30 Uhr treffen nun die HAKRO Merlins Crailsheim auf den Ligarivalen aus Ulm. Der neue Termin des easyCredit BBL-Spiels liegt in den Osterferien, sodass alle Merlins-Fans das Spiel genießen und das Team zum Derbysieg peitschen können.