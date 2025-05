Neuer Podcast: DIE UMKLEIDE – Sport. Vielfalt. Integration

Am 12. Mai 2025 startet der neue Podcast „DIE UMKLEIDE“ von Fabio Gentile und der Kulturstiftung Hohenlohe im Rahmen der Initiative „DemHOKratie“ des Hohenlohekreises und in Kooperation mit dem Sportkreises Hohenlohe. Sport beginnt in der Umkleide – dort, wo Vielfalt aufeinandertrifft, Dialog entsteht und echte Integration möglich wird.

Fabio Gentile ist Schiedsrichter, Moderator, Podcaster, Stand-up Comedian, Gründer einer Kommunikationsagentur und geborener Hohenloher. Er nimmt sich in diesem neuen Podcast den Fragen an, wie Sport – und hier nicht nur der Fußball – ein Motor ist für gelebte Demokratie, Integration und für gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen in den kleinen lokalen Vereinen, in der Politik und im Sportler- und Schiedsrichterleben täglich dabei zu bewältigen sind. Zwischen Respekt und Aggression, zwischen Sieg und Niederlage, zwischen Regeln und Freiheit.

„Es ist ein Projekt, das mir viel bedeutet. Es geht um mehr als nur Sport. Es geht um Ausgrenzung, Zusammenhalt, Herkunft, Respekt – und die Kraft, die entsteht, wenn Menschen sich begegnen“, sagt Fabio Gentile selbst über seinen neuen Podcast.

Seine Eltern stammen aus Italien und er selbst hat ihre Geschichte gehört und die Herausforderungen als Kind mitbekommen und begleitet. Und deshalb will er jetzt die Geschichten von denen hören, die sich im und neben dem Sport für die Stärkung unserer demokratischen Werte einsetzen. In der ersten Folge sitzt kein Geringerer als Knut Kircher, ehemaliger DFB-Schiedsrichter und seit Juli 2024 Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH und somit sportlicher Leiter der deutschen Elite-Schiedsrichter, auf der Kabinenbank in seinem Stuttgarter Podcast-Studio.

„Wir freuen uns sehr über dieses Projekt im Rahmen von DemHOKratie“, betont Marcus Meyer, Geschäftsführer der Kulturstiftung Hohenlohe, „weil wir damit auf eine moderne und unterhaltsame Art und Weise ganz wichtige Gesellschaftsthemen, insbesondere bei jüngeren Menschen, verankern können. Und mit Fabio Gentile hätten wir keinen besseren Projektpartner dafür finden können“.

Ab 12. Mai ist die erste Folge von DIE UMKLEIDE bei allen gängigen Podcast-Portalen abrufbar.