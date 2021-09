Neues aus den SWLB-Bädern

Am kommenden Donnerstag, 30. September 2021, beenden die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim ihre Freibad-Saison. Über 46.000 Gäste haben im Sommer 2021 das Freibad am Neckar besucht. Im Vergleich zum Corona-Vorjahr sind das zehn Prozent mehr Besucher – trotz der zahlreichen Corona-Einschränkungen. 2019 besuchten knapp 93.000 Badegäste das Freibad Hoheneck.

Jetzt schon vormerken: Das Hundeschwimmen, beliebter Badespaß für alle Vierbeiner, findet am 9. Oktober in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr statt.

Mit Schließung des Freibades öffnet am 1. Oktober das Stadionbad seine Türen für die Öffentlichkeit. Der Kursbetrieb startet im Oktober: In Stadionbad und Sportbad Kornwestheim können noch freie Plätze für die Aqua-Kurse online oder vor Ort gebucht werden. Die Saunalandschaft wird am 11. Oktober 2021 für den Publikumsverkehr geöffnet. Während der langen Schließung kam es im Stadionbad im Hintergrund nie zum Stillstand: Repartaturen wurden erledigt, die Wartungsarbeiten durchgeführt, das Bad auf Hochglanz gebracht. Jetzt ist das Stadionbad fit für die Öffnung. Auch die Schwimmkurse fanden während der geschlossenen Zeit statt. 400 Kinder konnten so das Schwimmen lernen. Nicht nur die Spacetunnelrutsche wartet auf neue Rekorde. Auch das Bäder-Team freut sich darauf, die lang vermisste Bade-Auszeit wieder zu ermöglichen.

In den geöffneten Hallenbädern und der Saunalandschaft gilt die angepasste Landesverordnung mit drei Warnstufen. Der Zutritt ins Alfred-Kercher-Sportbad Kornwestheim, ins Stadionbad Ludwigsburg sowie ab 11.10. in die Saunalandschaft ist mit 3G-Nachweis (Geimpft, Genesen, Getestet) möglich.

Bis zur Öffnung des Heilbads im Januar 2022 bieten die weiteren Bäder der SWLB allen Besuchern jeder Altersgruppe ein breites Angebot. Im Stadionbad kann gerutscht, entspannt und geschwommen werden. Die Saunalandschaft bietet einen Ort der Ruhe und Entspannung. Auch im Alfred- Kercher-Sportbad kommen Badegäste auf ihre Kosten: Das Bad hat Angebote für sportlich aktive Menschen im Programm – zu Beispiel SwimTag mit attraktiven Wettbewerben rund um das digitale Trainingsschwimmen. Für Rheumapatienten interessant: Das warme Wasser im Bewegungsbecken deckt viele gesundheitliche Aspekt ab. Alle Informationen rund um die Bäder unter www.swlb.de/baeder

Das Heilbad Hoheneck wird in den kommenden Wochen bis zum Jahresende für die Öffnung vorbereitet. Das Bad wurde aufgrund der Pandemie 2020 geschlossen. Weil Hallenbäder nicht dafür konzipiert sind, über längere Zeiträume außer Betrieb zu sein, werden derzeit im Zuge der Wiederinbetriebnahme die Auswirkungen auf Beckenkonstruktion und Badtechnik ermittelt. Wenn Becken Wasser-entleert werden, kann es zur Austrocknung des Betons, zu Rissen, Spannungen und Undichtigkeiten kommen. Die Corona-Zeit bedeutete für die geschlossenen Bäder puren Stress. Sukzessive werden nun alle Maßnahmen zur Außerbetriebnahme des Heilbads zurückgenommen, mögliche Schäden gerichtet. Schließlich folgt noch die Reinigung und Desinfizierung der Flächen, Bereiche sowie Becken. Danach werden die Becken mit Solewasser gefüllt, die Pumpen gecheckt und eine Hygieneinspektion durchgeführt. Bereits fertig ist der neue Anstrich des Dachgebälks über den Becken. Zudem wurden der Fußboden im Ruhebereich getauscht und die Hallenbeleuchtungerneuert. Die SWLB plant bis zum Jahresende alle Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme umzusetzen. Einer Wiedereröffnung des Heilbads sollte, wenn keine Unwägbarkeiten auftreten und das Pandemie-Geschehen dies zulässt, am 2. Januar 2022 nichts im Wege stehen.