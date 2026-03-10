Neun weitere Heilbronner Studenten erhalten Spitzensport-Stipendium

Die Herausforderungen eines dualen Studiums, dazu noch eine aktive Karriere als Spitzensportler – für viele Heilbronner Studenten eine doppelte Belastung. Um diese Studenten gezielt zu fördern, wurde im vergangenen Jahr das Spitzensport-Stipendium der Metropolregion Rhein-Neckar erstmals auch an Heilbronner Studenten vergeben. Ein großer Erfolg – nun sind zum Wintersemester 2025-2026 weitere neun Stipendiatinnen und Stipendiaten dazugekommen.

"Insgesamt sind wir sehr glücklich über unsere Zusammenarbeit mit dem ersten Stipendiums-Jahrgang", berichtet Jan Willner, Spitzensportbeauftragter der Heilbronner Hochschulen. Sich nicht mehr entscheiden müssen zwischen Spitzensport und Hochschul-Abschluss – das ist auch im zweiten Jahr das Ziel des Stipendiums, das von der Dietmar Hopp-Stiftung und der Dieter Schwarz Stiftung gefördert wird. Der zweite Jahrgang setzt sich aus neun AthletInnen aus sieben verschiedenen olympischen und nicht-olympischen Sportarten zusammen. Sieben der Stipendiaten studieren an der Hochschule Heilbronn, eine am TUM Campus in Heilbronn und eine an der DHBW Heilbronn.

Die Förderung ist auf zwei Semester angelegt und umfasst sowohl individuelle organisatorische als auch finanzielle Unterstützung, etwa durch Tutorien zur Prüfungsvorbereitung, einen monatlichen finanziellen Zuschuss zum Lebensunterhalt in Höhe von bis zu 200 € und die Unterstützungsmöglichkeiten durch einen Sozialfonds. »Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, weil sie mir Flexibilität im Training und im Lernen ermöglicht«, freut sich Annika Müller, Leichtathletikerin im LG Rülzheim, die BWL, Dienstleistungsmanagement und Sportmanagement an der DHBW Heilbronn studiert. »Den Studenten gebürt höchster Respekt«, betont Prof. Dr. Nicole Graf, Rektorin der DHBW Heilbronn. Und auch Prof. Dr. Ruth Fleuchaus, Prorektorin der Hochschule Heilbronn, zeigt sich begeistert: "Wir können uns von diesen tollen, ehrgeizigen jungen Leuten alle eine Scheibe abschneiden."