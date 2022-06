Nico Helwerth ist neuer Präsident des MTV Stuttgart

Die Mitglieder haben entschieden. Auf der MTV-Hauptversammlung am 24. Juni 2022 haben sie Nico Helwerth zum neuen Präsidenten des größten Sportanbieters in Stuttgart gewählt. Helwerth übernimmt das Amt von Ulrike Zeitler, die nicht mehr zur Wahl angetreten war.

Als ehemaliger Handballer bringt der 36-jährige Nico Helwerth viel Teamgeist mit in die Vereinsführung. Das neue „Gesicht“ des Sportvereins sieht große Herausforderungen für die Zukunft und will innovative Impulse setzen. Um als moderner Sportverein mit Tradition weiter aktiv zu sein, will der MTV auch auf Vorstandsebene ältere und jüngere Mitglieder zusammenführen. Langjährige Erfahrung, großes Know-how kombiniert mit frischem Denken und motivierender Energie – nur in einem vielfältig besetzten Team lassen sich individuelle Stärken bestmöglich nutzen.

Privat: MTV-„Urgestein“ und begeisterter Teamsportler

Knapp 30 Jahre ist Helwerth bereits MTV-Mitglied – fast sein ganzes Leben. Von der sportlichen Grundausbildung in der Kindersportschule führte ihn sein Weg direkt in die Handball-Abteilung des MTV. Als aktiver Spieler engagierte er sich zusätzlich als Handball-Jugendsprecher, dann Jugendleiter und anschließend 10 Jahre als Stellvertretender Abteilungsleiter. Nur ein bisschen nebenbei spielte er Tennis, das allerdings nicht beim MTV.

Beruflich: Wirtschaftlich kompetenter „Gold Badge“ Tennis-Schiedsrichter

Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften ließ er noch eine Promotion folgen. Parallel entdeckte er seine Leidenschaft für das internationale Profitennis: Nicht als Spieler, sondern als Tennis-Schiedsrichter. Die DTSV, Deutsche Tennis Schiedsrichter Vereinigung, bildete ihn aus. Heute ist er in der Tenniswelt ganz oben angelangt und arbeitet für die International Tennis Federation (ITF). Als einer der exklusiven 27 weltweit tätigen „Gold Badge“ Schiedsrichter gehört er zum internationalen ITF/Grand Slam Team. Dafür reist er zu zahlreichen Turnieren um den Globus, die restliche Zeit arbeitet er von Stuttgart aus.

Alles im Blick hat Nico Helwerth nicht nur beim Match – auch beim MTV schaut er mit scharfen Augen nach vorne. „Mir ist es wichtig, den MTV fit für die Zukunft zu machen.“ betont der neue Präsident. Mit modernen Ideen solle Stuttgarts größter Sportanbieter weiter für alle da sein – egal ob jung oder älter, männlich, weiblich oder divers. Vielfältig ist das Stichwort für Nico Helwerth: Er wünscht sich mehr Vielfalt in den Führungsebenen – auch im MTV. Eine weitere Herausforderung ist für ihn die Digitalisierung. Schritt für Schritt will sich der MTV weiter entwickeln, vom digitalen Vereinsauftritt bis zu einer modernen Kommunikation mit den rund 8.500 Mitgliedern.