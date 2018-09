Niederlage im ersten Heimspiel für SGBBM Herren

Zwar wurde die MT Melsungen in Bietigheim ihrer Favoritenrolle gerecht, doch den Applaus ihrer Fans hatten die Bietigheimer Handballer sich nach Ende der Partie trotzdem verdient. Mit großem Engagement war man die Partie angegangen und konnte den Rückstand zur Pause bei nur einem Tor (16:17) halten, nachdem man in der Anfangsphase Probleme hatte, defensiv Lösungen gegen die stark besetzten Melsunger zu finden. Das gute Offensivspiel der Bietigheimer offenbarte allerdings auch Probleme in der Gäste-Defensive, was sich auch in einem Platzverweis für die Nordhessen niederschlug.

In der zweiten Hälfte zeigte Melsungen dann allerdings, wieso das Team als Favorit in das Spiel gegangen war. Im Gegensatz zu Hälfte eins konnte man einen erarbeiteten Vorsprung ausbauen und halten. Die Abwehrreihe der Aufsteiger hatte zunehmend Probleme, auf die zurollenden Angriffe immer passende Antworten zu finden. Mit einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore Vorsprung war die Partie bereits zehn Zeigerumdrehungen vor Schluss so gut wie entschieden. Mit 24:33 war der Endstand dann den Rollen entsprechend, was jedoch der Anerkennung durch das Heimpublikum keinen Abbruch tat. Bereits am Dienstag den 4. September hat man in Leipzig nun die Möglichkeit, sich noch mehr Anerkennung und dann hoffentlich auch Punkte zu holen.