Nur noch ein Schritt bis zum Final4

Die Viertelfinalpartien im DHB-Pokal versprechen wieder sportliche Highlights in der Region. Die Handball-Damen des TuS Metzingen und der SG BBM Bietigheim absolvieren ihre Partien am Mittwoch, den 9. Januar 2019, um sich ihre Tickets zum Olymp Final 4 im Mai zu sichern. Die aktuell in der Liga auf Rang 3 liegende TuS Metzingen hat die kurze Reise innerhalb Baden-Württembergszur Neckarsulmer Sport-Union. »Unter dem Strich ist es ein lachendes und ein weinendes Auge bei uns. Wir sind aber nicht unzufrieden. Dass wir ein Heimspiel bekommen, war wichtig und gut«, hatte Neckarsulm-Coach Pascal Morgant direkt nach der Auslosung erklärt und Manager Ferenc Rott kommentierte: »Wer Pokalsieger werden will, muss in diesem Wettbewerb alle Spiele gewinnen.« Das in der Liga noch unbesiegte Team aus Bietigheim hat ein Heimspiel gegen den Buxtehuder SV. »Es ist kein schönes Los. Aber im Pokal kann man sich das nicht aussuchen«, kommentierte BSV-Trainer Dirk Leun zur Reise ins Enztal.

Neckarsulmer Sport-Union vs. TuS Metzingen, Mi. 9. Januar, 20 Uhr, Ballei, Neckarsulm

