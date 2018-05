Obereisesheimer E-Jugend - 11. Platz beim intern. Cordial-Cup

× 1 von 2 Erweitern × 2 von 2 Erweitern Prev Next

Die E-Jugend des VfL Obereisesheim qualifizierte sich im April für den Cordial Cup im österreichischen Kitzbühel, dem größten Jugend-Fußballturnier Europas, der über Pfingsten stattfand. In der Vorrunde fand man sich in einer Gruppe mit dem Club aus Nürnberg, Viktoria Aschaffenburg, FC Chicago, Floridsdorfer AC Wien und Rheintal-Bodensee. Gleich im ersten Spiel traf man auf den Gruppenfavoriten Nürnberg und unterlag einem erwartet starken Gegner mit 0:3. Nach Siegen über Chicago und Floridsdorfer AC folgte ein hart erkämpftes Unentschieden gegen Aschaffenburg. Im letzten Spiel fiel die Entscheidung durch ein Siegtor in letzter Minute gegen das Team Rheinland Bodensee. Aufgrund des besseren Torverhältnis wurde hinter dem Club aus Nürnberg der zweite Gruppenplatz erreicht. Dies bedeutete die Qualifikation fürs Achtelfinale für das Team aus Obereisesheim, der „neuen Landeshauptstadt das Fußballs aus Baden Württemberg neben dem Vorort Stuttgart“, so der österreichische Stadionsprecher, der seinen Spaß mit dem Überraschungsteam hatte.

Am nächsten Tag fiel das schwere Los auf Ajax Amsterdam. Der holländische Club, bekannt für seine herausragende Jugendarbeit, spielte seine Dominanz nach einer kurzen starken Anfangsphase von Obereisesheim dann auch souverän aus. Das 3:0 nach 20 Minuten ging so in Ordnung. Nun ging es in den folgenden Spielen um die Platzierungen. Im ersten Spiel gegen SK Slovan Bratislava musste man das 0:1 hinnehmen, aber die Mannschaft erkämpfte sich über einen Neunmeter das 1:1, so dass das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Das Glück lag auf der Seite der Obereisesheimer und man gewann die Partie 3:1. Der Gegner im letzten Spiel war Wehen Wiesbaden. Auch hier glich das mit viel Herzblut spielende Obereisesheimer Team in den letzten Minuten einen 0:1 Rückstand auf und erzwang das Neunmeterschießen. Dieses Mal hatte der Gegner das Glück auf seiner Seite, aber auch der elfte Platz war ein Riesenerfolg, ließ man doch Mannschaften wie Chelsea, 1860 München, Karlsruher SC oder Austria Wien hinter sich. Das Turnier gewann übrigens Ajax Amsterdam vor FC Augsburg und VfB Stuttgart. Für die Obereisesheimer Kinder um Trainer Massimo die Mauro und den Co-Trainern Timo Köhler und Ahmet Ekizi war es nicht nur ein sportlich herausragender Erfolg, sondern auch ein tolles Erlebnis, das keiner so schnell vergessen wird.

Folgende Spieler waren dabei: Noah Lauer (TW), Jan Eckert, Kerem Yilmaz, Marc Kaiser, Ruven Russo, Romeo Di Mauro, Nevio Bove, Maxi Eckert, Enver Ayketin, Jaysen Koch, Karim Hasanovic, Aleandro Orlando, Jermaine Köhler, Kubilay Uslu. ide

E-Junioren des VfL Obereisesheim, erfolgreich beim

Cordial Cup, 18. bis 21. Mai, Kitzbühel/Österreich

www.cordialcup.com, www.fussball.vfl-obereisesheim.de