Offenauer Ruderer: Team Hänsel und Gretel ist über den Atlantik gerudert – und stellt Weltrekord auf

59 Tage und 27 Minuten – so lange waren Ingrid und Walter Gläßer auf hoher See. Als Team Hänsel und Gretel war das Offenauer Ehepaar am 14. Dezember zum World's Toughest Row Atlantic, dem härtesten Ruderrennen der Welt, gestartet. 4800 Kilometer quer über den Atlantik in einem Ruderboot, komplett auf sich gestellt (­MORITZ berichtete). Jetzt sind sie endlich an dem Zielhafen Antigua in der Karibik angekommen – auf Platz 41 von 42. Trotzdem haben die beiden einen Weltrekord aufgestellt. Die Gläßers sind mit 66 (Walter) bzw. 64 (Ingrid) Jahren Ocean Rowing Stats das älteste gemischte Paar, das jemals einen Ozean überquert hat.

Es war für die beiden keine leichte Reise: Nach einem durch erschwerte Wetterbedingungen mehrfach verschobenen Start kam bei allen, die die beiden live in der World's Toughest Row Übersicht verfolgten, schnell Verwirrung und Sorge auf. Das Boot Hänsel und Gretel in der Rennübersicht wurde im Kurs abweichend von den restlichen Ruderern gezeigt. Schnell bemerkten die Gläßers aber ihren Fehler und korrigierten. Schnell fanden die beiden ihren Rythmus und ruderten mit soliden 1,7 Knoten Geschwindigkeit – zwar im hinteren Teil der Rangliste, aber immer mit dem hinteren Rennfeld mithaltend.

Kurz vor Weihnachten gab der Veranstalter ein Update: "Ingrid und Walter kommen still und stetig über den Atlantik voran. Abgesehen von einer leichten Fingerverletzung, die überwacht wird, ist an Bord alles in Ordnung und die Moral bleibt hoch. Mit großer Erfahrung, gegenseitiger Unterstützung und einer gemeinsamen Leidenschaft für Ausdauersport jagen dieses inspirierende Duo nicht nur der Ziellinie hinterher, sondern sind auch auf dem besten Weg, einen neuen Weltrekord aufzustellen – als ältestes gemischtes Paar, das jemals einen Ozean gerudert ist."

Ende Januar löste das belgische Team "Viva for Life" eine Notfunkbake (EPIRB) aus und wurde evakuiert. Damit rückte Hänsel und Gretel in der Rangliste automatisch weiter vor. Einen weiteren Platz machten sie schließlich gut, als sie das britische Team The Old Sea Dogs überholten. Kurz vor dem Zielmachten es Ingrid und Walter Gläßer nochmal spannend. Offenbar hatten die beiden sich vertan und waren in die falsche Bucht gerudert. Schnell wurde der Kurs korrigiert und die beiden ruderten am 11. Februar um 17:20 Uhr ins Ziel.

Nicht nur haben Ingrid und Walter Gläßer aus Offenau eine extreme Challenge geschafft und in diesem Zuge sogar einen Weltrekord aufgestellt – sie sind gleichzeitig für einen guten Zweck gerudert und haben Geld für Strahlemännchen, ein Verein, der sich für schwer- und krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien einsetzt, sowie die Heilbronner Ruderschwaben gesammelt. MORITZ gratuliert zu dieser unglaublichen Leistung.

