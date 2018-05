OLYMP Final4: Team-Vorstellung

Dortmund, 11. Mai 2018 - Der Countdown läuft: In gut einer Woche ist es so weit und die "Letzten Vier" kämpfen wieder um den DHB-Pokal - doch das zum ersten Mal in der Stuttgarter Porsche-Arena. Am 19. und 20. Mai feiert die Handball Bundesliga Frauen (HBF) mit dem OLYMP Final4 Premiere in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Grund genug, um einen genaueren Blick auf die antretenden vier Teams zu werfen. Last but not least folgt der Vize-Pokalmeister aus dem letzten Jahr: TuS Metzingen.

Einen besseren Start in die Saison hätte sich die TuS Metzingen nicht wünschen können. Mit dem neuen dänischen Trainer René Hamann-Boeriths an der Seitenlinie und Monika Kobylinska vom polnischen Club Vistal Gdynia, Shenia Minevskaja (HC Leipzig), Isabell Roch von der Konkurrenz aus Bietigheim und Dorina Korsos vom ungarischen Schwergewicht Győri Audi ETO KC auf der Bank fuhren die Schwäbinnen bis auf gegen den Thüringer HC Sieg um Sieg ein. Doch ausgerechnet im großen Event-Spiel gegen die Frisch Auf Frauen zum Jahresende in der Porsche-Arena riss die Erfolgsserie ab und sollte auch vorerst nicht wieder aufgenommen werden. Zu Beginn der Rückrunde musste dann auch noch der Weggang zur Konkurrenz von Spielemacherin Anna Loerper verkraftet werden. Es folgten Niederlagen gegen Blomberg-Lippe und Leverkusen und auch mit OLYMP Final4-Halbfinalist Bad Wildungen mussten die Punkte geteilt werden. Daraufhin sah sich Geschäftsführer Ferenc Rott, wie bereits im vergangenen Jahr, veranlasst, die Notbremse zu ziehen und die Zusammenarbeit mit Coach Hamann-Boeriths frühzeitig zu beenden. Ins OLYMP Final4 führt die Mannschaft daher ein weiteres Mal Edina Rott.

× Erweitern TuS Metzingen

In der Endrunde 2017 spielten sich die TusSies in einem von der Spannung her kaum zu übertreffenden Halbfinale per 7-Meter-Werfen gegen den Thüringer HC ins Finale, bevor sie im anschließenden Showdown gegen den Buxtehuder SV zusehen mussten, wie die Norddeutschen ihnen den Pott mit einem Tor Differenz vor der Nase wegschnappten. Dieses Jahr soll’s also was werden! Doch gleich im Halbfinale erwartet die TuS der ewige Gegner aus der Nachbarschaft: die SG BBM Bietigheim. Und auch den Damen aus dem Enztal hatte Buxtehude die Hoffnungen auf den Pokal im Halbfinale überraschend genommen. Beide Teams sind also auf Revanche gepolt und wollen den Titel endlich mit nach Hause nehmen.

Der Weg ins OLYMP Final4

Runde 2

06.10.2017

Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen 25 : 45

Runde 3

04.11.2017

Buxtehuder SV - TuS Metzingen 25 : 26

Runde 4

13.01.2018

TV Nellingen - TuS Metzingen 22 : 23

Halbfinale

19.05.2018

SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen

OLYMP Final4

Samstag, 19. Mai 2018

15.00 Uhr: Halbfinale 1 - HSG Bad Wildungen Vipers vs. VfL Oldenburg

17.30 Uhr: Halbfinale 2 - SG BBM Bietigheim vs. TuS Metzingen

Sonntag, 20. Mai 2018

12.30 Uhr: Spiel um Platz 3

15.00 Uhr: Finale

Tickets

Easy Ticket: www.easyticket.de, 0711 - 2 555 555

Ticketmaster: www.ticketmaster.de, 01806 - 999 0000*

(*0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz)

VIP-Karten können über Ticketmaster oder per Anfrage an kontakt@hbf-info.de erworben werden.

Alle Informationen rund um das OLYMP Final4 gibt es auf www.hbf-info.de.