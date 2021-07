Olympia 2020: Tokio macht sich bereit

Am 23. Juli 2021 starteten die Olympischen Sommerspiele 2020. Die Verschiebung um ein Jahr ist ein absolutes Novum, doch ungewöhnliche Maßnahmen sind den Menschen seit letztem Jahr vertraut. Ursprünglich sollte Olympia zwischen dem 24. Juli und dem 9. August 2020 stattfinden, doch schon am 24. März entschied sich das olympische Komitee dafür, erst einmal zwölf Monate zu warten. Zu dem Zeitpunkt hatten bereits mehrere Teams dem größten Sport-Event eine Absage erteilt – und wahrscheinlich wäre ihre Zahl noch gewachsen, hätte das IOC nicht schnell reagiert.

Soundsysteme bringen akustisches Leben ins Stadion

Tokio ist bekanntlich der Austragungsort, das hat sich nicht geändert. Auch die meisten der 14 globalen Sponsoren sind weiterhin mit an Bord, darunter zum Beispiel Coca-Cola und Airbnb. Der Autokonzern Toyota hat hingegen das Handtuch geschmissen. Nun finden die Spiele vor leeren Rängen statt, und das führt zu neuen Herausforderungen, die bis dato unbekannt waren. Soundsysteme sollen das Stadion zum Leben erwecken, die Zuschauerreaktionen aus vorherigen Veranstaltungen werden aus der Konserve eingespielt. Während sonst zu den Sommerspielen ganze Fan-Kohorten aus allen Ecken der Erde anrückten, bleiben nun alle Sportsfreunde zu Haus und schauen sich die Wettkämpfe auf dem Display an.

Auch Deutschland ist mit vielen Athleten vor Ort vertreten, wie alle anderen Länder ohne die heimischen Fans im Gepäck. Dennoch malen sich viele Sportler große Erfolgschancen aus, die BRD steht schon seit Jahrzehnten hervorragend da. Im ewigen Medaillenspiegel liegt Deutschland nach den USA insgesamt auf einem soliden zweiten Platz und auch für die Sportler aus Baden-Württemberg sieht es insgesamt gut aus. Die Wett-Insider der Betway Sportwetten Plattform haben einen innerdeutschen Vergleich durchgeführt, darin liegen die Schwaben nach NRW, Bayern, Sachsen und Thüringen auf einem guten fünften Platz.

Olympia: Ganz viel los auf eng begrenztem Raum

Die Wettbewerbe finden zum größten Teil innerhalb eines Acht-Kilometer-Radius um das olympische Dorf statt. Die Athleten haben es also ungewöhnlich bequem, nur wenige müssen eine etwas größere Strecke zu ihrem Bestimmungsort zurücklegen. Zum Surfen geht es nach Ichinomiya, zum Golfen in den Kasumigaseki Country Club nach Kawagoe. Allein im Country Club warten 25.000 Plätze auf nicht vorhandene Zuschauer, im Yokohama Stadium (Baseball / Softball) sind es 35.000. Außerhalb Tokios werden auch verschieden Fußballstadien für Turniere genutzt, so zum Beispiel das International Stadium Yokohama und das Sapporo Dome Sapporo.

Im 8-Kilometer-Radius befinden sich die Heritage Zone im Norden und die Tokyo Bay Zone im Süden, die einzelnen Sportarten teilen sich darauf auf. Das alte Olympiastadion aus dem Jahr 1964 ist nicht mehr existent, es wurde 2019 durch eine 1,1 Milliarden teuren Neubau ersetzt.

Olympisches Feuer schon im März 2020 entfacht

Das olympische Feuer stammt traditionsgemäß aus dem Heiligen Hain des antiken Olympias. Am 12. März 2020 entfachte die Sonne im Zusammenspiel mit einem Parabolspiegel die diesjährigen Flammen, der Fackellauf danach wurde abgebrochen, das Feuer in einer speziellen Laterne konserviert. Die Aufbewahrung erfolgte im olympischen Museum Tokio bis zum Beginn des zweiten Fackellaufs am 25. März 2021. Menschliche Beine trugen die Flammen über eine Strecke von 9.600 Kilometern durch alle 47 japanischen Präfekturen und benötigten dafür 121 Tage. 10.000 Läufer waren mit dabei, bis das olympische Feuer endlich seinen Bestimmungsort erreichte und die Spiele nach alter Tradition unter neuen Bedingungen begannen.