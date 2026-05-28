Ostalb Giro 2026, 13. und 14.06.26

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 geht der Ostalb Giro am 14. Juni in die nächste Runde – größer, vielfältiger und sportlich anspruchsvoller denn je. Die Veranstalter rechnen erneut mit großem Interesse: Bereits bei der ersten Ausgabe war der Andrang so groß, dass die Teilnehmerzahl auf 1.750 Radfahrer begrenzt werden musste. Damit hat sich der Ostalb Giro innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten Breitensport-Radevents der Region entwickelt. Das Besondere am Ostalb Giro ist sein Konzept: Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle Alters- und Leistungsklassen – vom Freizeitradler über Familien bis hin zu ambitionierten Rennradfahrern. Insgesamt stehen 2026 fünf Strecken zur Auswahl, die alle in Aalen starten und enden. Die Routen führen durch die Landschaft des Ostalbkreises rund um Aalen und verbinden sportliche Herausforderungen mit Naturerlebnissen. Entlang der Strecken passieren die Teilnehmenden Orte wie Ellwangen, Lauchheim, Neresheim, Königsbronn, Essingen oder Jagstzell und erleben die Schwäbische Alb.

Die »Family Tour« bildet mit 34 Kilometern und 230 Höhenmetern den idealen Einstieg. Die Strecke richtet sich an Familien, Kinder und Genussradler. Etwas sportlicher präsentiert sich die »Kochertal Lite« mit 62 Kilometern und 480 Höhenmetern. Sie führt durch das landschaftlich reizvolle Kochertal und richtet sich an Hobbyradler mit guter Grundkondition. Ambitionierte Rennradfahrer kommen bei der »Ostalb Classic« auf ihre Kosten. Die 105 Kilometer lange Strecke mit über 1.000 Höhenmetern verlangt eine solide Kondition und führt unter anderem entlang des Kochers sowie über den anspruchsvollen Anstieg an der Burghardmühle. Noch anspruchsvoller wird es bei der »Limes Tour«. Auf 160 Kilometern und rund 2.000 Höhenmetern verbindet die Strecke sportliche Herausforderungen mit kulturellen Eindrücken entlang des UNESCO-Welterbes Limes. Die größte Herausforderung wartet schließlich mit der »Gran Fondo«-Strecke. Die Königsetappe umfasst rund 240 Kilometer und 3.000 Höhenmeter und richtet sich ausschließlich an erfahrene Ausdauerfahrer. Die Route führt tief durch die Landschaft der Ostalb. Anspruchsvolle Anstiege wechseln sich dabei mit weiten Ausblicken, idyllischen Seen und offenen Landschaften ab. Neben dem sportlichen Programm setzen die Veranstalter auch 2026 auf ein großes Rahmenprogramm am Gelände der TSG Hofherrnweiler in Aalen. Bereits am Samstag, 13. Juni, startet das Eventwochenende mit dem „Plausch im Peloton“, bei dem ehemalige und aktive Radsportgrößen wie Didi Thurau, Rolf Gölz und Marion Fromberger erwartet werden. Ergänzt wird das Programm durch eine Zaubershow des »Ostalb Magiers« Manuel Wolf, ein großes Expo-Gelände mit Ausstellern rund um den Radsport sowie eine Ausstellung historischer Rennräder.

Die Strecken

Family Tour: 34 km / 230 hm

Kochertal Lite: 62 km / 480 hm

Ostalb Classic: 105 km / 1.010 hm

Limes Tour: 160 km / 2.020 hm

Gran Fondo: 240 km / 3.000 hm

Das Rahmenprogramm

Sa. 13. Juni ab 12 Uhr: Großes Expo-Gelände Ausstellung historischer Räder 15 Uhr: Plausch im Peloton

So. 14 Juni: 7 Uhr: Start der Strecken: Gran Fondo & Limes Tour

8 Uhr: Start der Strecke: Ostalb Classic

9 bis 10 Uhr: Start der Strecken: Kochertal Lite & Family Tour

18.30 Uhr: Zielschluss & Siegerehrung, Tombola

Ostalb Giro, Sa. 13. & So. 14 Juni, TSG Hofherrnweiler, Aalen, www.ostalb-giro.de