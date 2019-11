Outdoor-Sport im Winter Fit halten bei Minusgraden

Die Wintermonate rücken näher und der erste Schnee ist in Sicht – die perfekte Jahreszeit um sich ohne schlechtes Gewissen einzulummeln und zuhause zu bleiben fängt an! Eine dicke Decke, die Lieblingsserie im Fernsehen und los kann der Faulenzertag gehen.

Sich einzukuscheln mag zwar angenehm sein und in den Alltag mehr Ruhe bringen, jedoch hat diese Aktivität auch ihre Tücken. – Eine davon ist der Mangel an Bewegung. So ist es möglich, müde zu sein, obwohl man den ganzen Tag nicht viel gemacht hat. Zu wenig Bewegung, Sauerstoff und Tageslicht versetzt den Körper in eine Art Winterschlaf. So wird auch die Kalorienverbrennung zurückgefahren und leckere Winternaschereien setzen gleich noch mal mehr an.

Dass es erst gar nicht so weit kommt, ist es wichtig, regelmäßig rauszugehen und aktiv zu bleiben, so fällt auch der Start in den Frühling gleich viel leichter!

Wir zeigen, wie man trotz Kälte Spaß in der Natur haben kann und dabei auch noch gegen die ungewollten Winterpfunde ankämpft.

Ski und Snowboard

Mit dem Lift auf große Berge fahren um sie anschließend in hoher Geschwindigkeit runterzukurven und dabei atemberaubende Ausblicke genießen – was gibt es eigentlich schöneres? Der wohl beliebteste Wintersport darf hier natürlich nicht fehlen. Ob es ein ausgiebiger Skiurlaub oder nur eine Tagesausfahrt ist, Ski fahren sollte man sich im Winter nicht entgehen lassen. Wer seinen Urlaub schon anderweitig verbucht hat, darf sich auf viele kleinere Skianlagen freuen, die in der Region verteilt sind. Für eine Tagesausfahrt am Wochenende ist es auch durchaus lohnenswert, Ziele wie den Schwarzwald oder das Alpenvorland anzusteuern.

Joggen

Wer bei gutem Wetter gerne joggt, sollte sich das auch bei Schnee und eisigen Winden nicht nehmen lassen. Hier ist wetterfeste Kleidung das A&O. Gut eingepackt mit Mütze und Windbreaker lässt es sich auch bei minusgraden gut durch die Winterlandschaft joggen. Besonders schön zu laufen sind Strecken durch Wälder, aber auch der benachbarte Park sieht unter den Einflüssen der kalten Temperaturen ganz anders aus und ist eine Erkundungstour allemal Wert. Noch mehr Spaß macht das Joggen mit guter Begleitung und einer heißen Dusche zur Belohnung.

Wandern

Berge, Seen, Wälder – zum Wandern gibt es etliche tolle Ziele, die nicht nur mit sportlicher Betätigung, sondern auch mit schönen Aublicken punkten. Ganz wichtig ist die richtige Kleidungsauswahl beim Winterwanderspaß. Am besten ist es, auf den »Zwiebellook« zu setzen. Das bedeutet, sich viele verschiedene Kleidungsschichten anzuziehen. Je nach Temperatur und körperlicher Anstrengung kann man dann eine Schicht ausziehen oder zulegen und muss nicht frieren oder schwitzen. Mit der richtigen Kleidung steht einer Schneewanderung nichts im Weg! Ab in den Stadtwald oder auch weiter weg in die Berge und die Tour kann beginnen.

Schlitten Fahren

Besonders unter Kindern beliebt und mit viel Spaßpotential, ist dieser Sport auch was für Erwachsene und eignet sich perfekt für einen Familentag! Einfach zum nächstegelegenen schneebedeckten Berg und ab geht das Vergnügen. Durch das wiederholte erklimmen des Schlittenberges ist hier viel Bewegung garantiert, die mit einer vergbüglichen Abfahrt belohnt wird. Für ein bisschen Abwechslung zwischendurch kann man mit einem Schneeengel-Wettbewerb oder einer Schneeballschlacht sorgen. Eins steht jedoch fest: bei dieser Aktivität ist für jedes Familienmitglied etwas dabei.

Eislaufen

Im Winter schneit es nicht nur, Dank der Kälte gefrieren auch die meisten stehenden Gewässer. Das bietet sich perfekt zum Schlittschuhlaufen an! Hier ist allerdings Vorsicht geboten, da sich nicht jedes Gewässer dazu eignet und die Eisschicht dick genug sein muss, um nicht einzustürzen. Am besten ist es, auf die örtlichen Aushänge zu achten und nichts zu riskieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, wird auf vielen Weihnachtsmärkten der Region oder in der städtischen Eishalle sein Vergnügen finden. Dieser Sport eignet sich besonders für ein romantisches Date, denn hier gibt es ein hohes »Händchen-Halten-Potential«.