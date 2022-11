Pink Ladies des TSV Neuenstein: Der Weg in die Oberliga

Vor 51 Jahren wurde beim TSV Neuenstein der Grundstein für die Pink Ladies gelegt. Inzwischen ist die Mannschaft dabei, sich zum Aushängeschild der Region Hohenlohe in Sachen Frauen-Fußball zu entwickeln.

Zwölf Heimspiele bestritten die Pink Ladies in diesem Jahr – zwölf Siege konnten sie erringen. Das Ziel ist klar: Dauerhafte Etablierung in der Oberliga, der höchsten Liga Baden-Württembergs.

Seit den bescheidenen Anfängen hat sich viel getan, der Frauen-fußball in Neuenstein wurde Schritt für Schritt auf- und ausgebaut – inzwischen sind 60 Spielerinnen in zwei Frauenmannschaften sowie bei den B-Juniorinnen aktiv. Unermüdlich entwickelt das seit neun Jahren aktive Trainerteam der Mannschaft, bestehend aus Thilo Baier und Markus Scheuermann, die Pink Ladies Schritt für Schritt weiter. Der Spitzname des Teams kommt von der pinken Trikotfarbe, die nicht nur bei der Selbst- und Fremdidentifizierung enorm hilfreich ist, sondern auch als Basis einer Marke dient, die inzwischen in ganz Hohenlohe Bekanntheit erlangt hat.

In der Saison 2006/07 war es soweit, dem Team gelang der Aufstieg in die Regionenliga. Dieser Erfolge befeuerte das Team, das schließlich 2014/15 die Verbandsliga erreichte. Zudem wurden die Pink Ladies in den Jahre 2013 und 2015 zur Mannschaft des Jahres im Hohenlohekreis ausgezeichnet. Weitere Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: In der Saison 2021/2022 sicherten sich die Pink Ladies die Verbandsliga-Meisterschaft. Der Sieg im Erdinger-Meister-Cup im Juni 2022 und der Titel »Meister der Meister« rundeten die erfolgreiche Saison ab. Nach sieben Jahren Verbandsliga hat das Team den Aufstieg in die Oberliga, die höchste Liga Baden-Württembergs, geschafft.

Am 4. September 2022 fiel der Startschuss für die Mission »Oberliga« mit dem ersten Heimspiel. Aktuell (Stand 23. November) stehen die Pink Ladies mit 28 Punkten aus den ersten zwölf Spielen, davon neun Siege und ein Unentschieden, und einem Torverhältnis von 36:13 auf dem zweiten Pla

Nicht nur auf dem Fußballplatz, auch im Bereich Social Media sind die Pink Ladies sehr aktiv und halten Fans, Familien und Sponsoren mit Berichten, Bildern und Videos stets auf dem Laufenden und setzen ihre Bemühungen fort, zum regionale Aushängeschild im Hohenlohekreis für den Frauenfußball zu werden.

