Plätze in der ersten Klasse zu vergeben!

Erstklassige Aussichten für alle Fans der Crailsheim Merlins: Ab sofort können auch neue Dauerkarten für die Saison 2018/2019 in der easycredit Basketball Bundesliga bestellt werden. Für Jung-Verzauberte gibt es „Meine 1. Dauerkarte“.

Crailsheim, 09.05.2018. Bamberg, Berlin, Bayern München. Wer B sagt, muss auch C sagen: Crailsheim! In der kommenden Saison gehen die Merlins wieder in der 1. Liga an den Start und Du kannst dabei sein!

Dauerkarten für die Erste Klasse können ab sofort wieder mit besten Aussichten bestellt werden: Zwei Heimspiele in der regulären Saison mehr zu stabilen Konditionen! Natürlich warten auch in diesem Jahr wieder einige Specials auf die treuesten der Treuen wie z.B. „Bring a friend“, um gemeinsam mit Nachbarn, Freunden und Verwandten den Zauber der Merlins zu erleben.

Meine 1. Dauerkarte

Erstmals für die ganze Saison erhältlich: „Meine 1. Dauerkarte“. Das coolste Ticket der Region für Kids, Schüler, Studenten und Azubis! Alle jungen Fans, die ganz neu mit dem „Basketballvirus“ infiziert sind, können ab nur 140,- € alle 17 Hauptrunden-Heimspiele in der 1. Bundesliga 2018/2019 live in der Arena Hohenlohe erleben!

Das Angebot gilt für alle Kinder von 6 bis 13 Jahren sowie Schüler, Studenten und Auszubildende mit entsprechendem Nachweis, die bisher noch nie eine Dauerkarte bei den Crailsheim Merlins hatten.

Dieses Angebot gilt aber nur für kurze Zeit bis zum 31.05.2018!

Alle Infos und Hinweise zur Merlins-Dauerkarte auf der Homepage der Crailsheim Merlins: www.crailsheim-merlins.de. Bestellungen und konkrete Anfragen können ab sofort an dauerkarte@crailsheim-merlins.de gerichtet werden.