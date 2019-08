Planungen für hep Challenge in vollem Gange

× Erweitern Sportograf hep Challenge Heilbronn

Am 21. Juni 2020 wird in Heilbronn zum elften Mal der Startschuss zum beliebten Triathlon hep Challenge Heilbronn powered by Audi ertönen.

Nach einem äußerst erfolgreichen Jubiläumsjahr mit Deutscher Meisterschaft, anderem Termin und Umstellung der Radstrecke blicken die Veranstalter Rik und Kai Sauser der veranstaltenden CTH Sport & Event GmbH bereits jetzt voller Vorfreude auf das kommende Jahr. Gemeinsam mit dem gesamten Organisationsteam wird im Hintergrund bereits seit Wochen an der nächsten Ausgabe gearbeitet und geschaut, wo man das Rennen noch besser machen kann.

Sportograf hep Challenge Heilbronn 2

Eine Änderung zu 2019 ist der Termin: Nach dem frühen Termin im Mai kehrt das Rennen 2020 wieder an den angestammten Platz zurück. Am dritten Juni-Wochenende, genauer gesagt am 21. Juni 2020, findet demnach der nächste Triathlon mitten in der Stadt statt. Fast unverändert bleibt hingegen die neuen Radstreckenführung. »Die optimierte Radstrecke wurde sehr gut angenommen, es freut uns riesig, wie sich hier unsere Erfahrung aus vielen Jahren Radrennveranstaltungen ausgezahlt hat«, berichtet Kai Sauser. So gibt es denn für 2020 nur leichte, punktuelle Optimierungen, »Charakter und Attraktivität des Kurses bleiben natürlich unverändert und zu 100% gleich«, so Sauser weiter. Ebenso unverändert bleibt die Möglichkeit, sich über das Rennen in Heilbronn für »The Championship«, die Meisterschaft aller Challenge Family Rennen im Juni 2021, zu qualifizieren.

Zahlreiche Meldungen sind bereits eingegangen, das Meldeportal ist schon seit Ende Juni geöffnet. »Wir sind dankbar, dass uns so viele Athleten frühzeitig ihr Vertrauen schenken und sich schon für eine Teilnahme bei uns entschieden haben«, freut sich Kai Sauser. Aktuell und bis einschließlich 15. August 2019 können sich interessierte Athleten noch auf allen Distanzen zum besten Frühbucherpreis anmelden.

Weitere Informationen und die Online-Anmeldung zur Veranstaltung stehen unter www.challenge-heilbronn.de zur Verfügung.