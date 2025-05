Playa de Gamundia 2025, 21. bis 29.06.25

Das Sportevent Playa de Gamundia lockt erneut mit sportlichen Höhenpunkten und emotionalen Momenten auf dem Beachvolleyball Feld. Bereits zum 11. Mal verwandelt sich der Johannisplatz und der Marktplatz in einen Strand, der brasilianisches Flair versprüht und den Footvolley feiert.

Footvolley, eine Mischung aus Beachvolleyball und Fußball, entstand bereits in der 60er Jahren in Brasilien und avancierte zur Trendsportart. Auch durch brasilianische Fußballstars erlangte Footvolley weltweite Bekanntheit und ist wegen den langen und spektakulären Ballwechseln beim Publikum beliebt. Der Sparkassen Footvolley Cup (28. und 29. Juni) ist zum wichtigsten Turnier außerhalb der Europameisterschaften avanciert und das am höchsten dotierte Turnier des europäischen Footvolley Verbandes. Die Elite des Sports misst sich auf den Sandplätzen Schwäbisch Gmünds, es nehmen die 16 besten Teams Europas beim Turnier teil. Zeitgleich wird es auch wieder ein separates Frauenturnier mit den Top acht Teams aus Europa geben. Am 21. und 22. Juni wird auf dem Gmünder Johannisplatz um den Škoda Autohaus Sorg Beachvolleyball-Cup 2025 gespielt, bei dem wichtige Punkte für die Deutsche Rangliste gesammelt werden können. Je 12 Männer und Frauen-Teams gehen auf den beiden Feldern an den Start. Neben dem A-Top Turnier der Baden-Württembergischen Beachvolleyball-Tour soll auch dem Freizeit- und Breitensport aus der Region eine Plattform geboten werden. Ob Mixed, Damen und/oder Herren Turnier wird mit den lokalen Clubs abgestimmt. Ebenso das Spielformat. Natürlich wird auch in diesem Jahr traditionsgemäß auch der Gmünder-Stadtmeister bei den Footvolley Stadtmeisterschaften gekürt. Bei den Barmer Beach Days vom 19. bis 21. Juni werden außerdem die Schüler der Klassen fünf bis neun aus Schulen der Region in spannenden Worskshops über Sport, Strand, Umwelt, Ernährung und Bewegung informiert.

Programm

Fr. 20. Juni: Beachvolleyball Amateure

Sa. 21. und So. 22. Juni: Škoda Autohaus Sorg Beachvolleyball-Cup 2025

Mo. 23. bis Mi. 25. Juni: Barmer Beach Days

Do. 26. Juni: Gmünder Footvolley, Stadtmeisterschaften

Sa. 28. und So. 29. Juni: Sparkassen Footvolley-Cup

Playa de Gamundia, Sa. 21. bis So. 29. Juni, Innenstadt, Schwäbisch Gmünd, www.playadegamundia.com