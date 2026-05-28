Playa de Gamundia, 19. bis 28.06.26

Vom 19. bis 28. Juni verwandeln sich der Johannis- und der Marktplatz in Schwäbisch Gmünd erneut in eine große urbane Strandlandschaft: Die »Playa de Gamundia« bringt bereits zum zwölften Mal Sommer- und Beachfeeling mitten in die Innenstadt. Was einst als außergewöhnliche Idee begann, hat sich längst zu einem der bekanntesten Strandsport-Festivals der Region entwickelt und lockt Jahr für Jahr nach Schwäbisch Gmünd.

Im Mittelpunkt der neuntägigen Veranstaltung stehen hochklassige Beachsport-Wettbewerbe. Besonders im Fokus steht dabei der Sparkassen Footvolley-Cup, bei dem die European Footvolley League erneut Station in der Stauferstadt macht. Schwäbisch Gmünd gilt innerhalb der Szene als ein besonderer Austragungsort: Bereits 2016 wurde hier die erste offizielle Footvolley-Europameisterschaft veranstaltet. Nach einer pandemiebedingten Pause im Jahr 2020 kehrte das internationale Turnier 2022 zurück und findet nun auch 2026 wieder auf dem Gmünder Stadtstrand statt. Die Wettbewerbe der European Footvolley League werden am 27. und 28. Juni ausgetragen und versprechen spektakuläre Ballwechsel, akrobatische Einlagen und internationales Spitzenniveau. Auch der Beachvolleyball nimmt bei der »Playa de Gamundia« einen zentralen Platz ein. Mit dem Škoda Autohaus Sorg Beachvolleyball-Cup gastiert am 20. und 21. Juni erneut ein A-TOP-Turnier der Baden-Württembergischen Beachvolleyball-Tour in Schwäbisch Gmünd. Seit 2021 gehört die Playa de Gamundia offiziell zur renommierten Tour-Serie und bietet Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland die Möglichkeit, wichtige Punkte für die deutsche Rangliste zu sammeln. Doch die Playa de Gamundia versteht sich nicht nur als Bühne für Spitzen- und Leistungssport, sondern auch als Mitmach-Event für die gesamte Stadtgesellschaft. Bereits am 19. Juni startet der Beachvolleyball Mixed Challenge-Cup, bei dem Hobby- und Freizeitmannschaften gegeneinander antreten können. Vom 22. bis 24. Juni folgen die beliebten »Beach Days«, bei denen Schulklassen ihren Unterricht direkt am Strand verbringen und Sport mit sommerlicher Atmosphäre verbinden können. Ein weiterer Höhepunkt sind die Gmünder Footvolley-Stadtmeisterschaften am 25. Juni. Was ursprünglich als kleines Hobbyturnier begann, hat sich inzwischen zu einem Wettbewerb mit dem Niveau eines deutschen Ranglistenturniers entwickelt. Die lokalen Spielerinnen und Spieler gehören mittlerweile zur erweiterten Spitze der deutschen Footvolley-Szene.

Mit einer Mischung aus Spitzensport, Mitmachaktionen, Musik, Gastronomie und sommerlicher Strandatmosphäre wird die Playa de Gamundia auch in diesem Jahr wieder zur sportlichen und emotionalen Erlebniswelt im Herzen von Schwäbisch Gmünd.

Das Programm

Fr. 19. Juni: Beachvolleyball Mixed Challenge-Cup

Sa. 20. & So. 21. Juni: Škoda Autohaus Sorg Beachvolleyball-Cup

Mo. 22. bis Mi. 24. Juni: Beach Days

Do. 25. Juni: Gmünder Footvolley-Stadtmeisterschaften

Sa. 27. & So. 28. Juni: European Footvolley League

Playa de Gamundia, Fr. 19. bis So. 28. Juni, Johannis- und Marktplatz, Schwäbisch Gmünd, www.playadegamundia.com