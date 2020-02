Pokal-Final4 im Frauen-Handball – Zwei Ländle-Teams greifen an

Anwurf zum Pokal-Fight! Es geht in die nächste Runde: Am 23. und 24. Mai treten beim OLYMP Final4 in der Stuttgarter Porsche-Arena die vier noch im Pokal-Wettbewerb verbliebenen Teams gegeneinander an. Alle haben das gleiche Ziel: Sie wollen den Titel »DHB-Pokalsieger 2020«.

Beim diesjährigen Saison-Highlight der Handball Bundesliga Frauen (HBF) kommen gleich zwei Finalisten aus Baden-Württemberg. Als einziges Team zum vierten Mal in Folge dabei ist die TuS Metzingen, außerdem hat sich in diesem Jahr Frisch Auf Göppingen für die Endrunde qualifiziert.

Foto: Marco Wolf

Die TusSies aus Metzingen treffen im ersten Halbfinale in der stimmungsvollen Stuttgarter Porsche Arena auf einen altbekannten Gegner: wie bereits im Vorjahr muss sich die Sieben von Trainerin Edina Rott dem amtierenden Pokalsieger Thüringer HC stellen. Damals ging der Sieg mit 35:25 deutlich an das Team aus Bad Langensalza – jetzt gibt es die Chance auf eine Revanche.

Mit Borussia Dortmund erwartet die Frisch Auf Frauen am ersten Turniertag ebenfalls ein namhafter Gegner. Die BVB-Damen führen aktuell die Tabelle der Bundesliga an und sind dort derzeit noch ohne Punktverlust ungeschlagen das absolute Maß aller Dinge.

Tickets unter www.easyticket.de, alle weiteren Infos unter www.hbf-info.de

Olymp Final4 - Pokal-Finale, Porsche Arena Stuttgart

Samstag, 23. Mai:

15 Uhr, TuS Metzingen – Thüringer HC

17.30 Uh, FA Göppingen – DortmundAbends: Fan-Party im Palm Beach

Sonntag, 24. Mai:

12.30 Uhr: Spiel um Platz 3

15 Uhr: Finale mit Siegerehrung

