Pokalfight beim OLYMP Final4 – SGBBM Feiert Ersten Pokalsieg

Die SG BBM Bietigheim hat es im dritten Anlauf geschafft, die Mannschaft von Markus Gaugisch ist erstmals DHB-Pokalsieger beim OLYMP Final4 in der Stuttgarter Porsche-Arena und damit Nachfolger des Thüringer HC. Doch es dauerte sehr lange, bis Bietigheim der Favoritenrolle im Endspiel gerecht wurde: Die Handball-Luchse aus Rosengarten und Buchholz führten über weite Strecken des spannenden Finales, erst nach dem 21:20 verließen die Norddeutschen die Kräfte, Bietigheim setzte sich Tor um Tor ab, und gewann nach zwei Meistertiteln in 2018 und 2019 mit dem 27:22 nun auch erstmals den Pokal.

Zweimal war Bietigheim zuvor als großer Favorit zum OLYMP Final 4 angereist, hatte dann die Finals 2018 gegen Oldenburg und 2019 gegen den Thüringer HC jeweils mit einem Tor Unterschied verloren. Und nun im letzten Pokalspiel von Anna Loerper haben sie den Pott zum ersten Mal gewonnen. »Endlich haben wir das geschafft. Wir haben solange auf diesen Moment warten müssen, jetzt ist es so weit. Wir haben in dieser Halle so oft verloren, wir sind so glücklich, dass wir diesen Titel in der Porsche-Arena endlich gewinnen konnten«, sagte Anna Loerper, die nach der Saison ihre Spielerkarriere beendet.

Doch auch die Verliererinnen waren alles andere als enttäuscht, nach den tollen Kampf, den sie abgeliefert hatten: »Ich bin unglaublich stolz auf dieses Team, wir haben ein unglaubliches Wochenende hingelegt«, sagte Luchse-Torfrau Zoe Ludwig, die in beiden Partien eine überragende Leistung abgeliefert hatte.

Gleich in seinem ersten Trainerjahr als Nachfolger von Martin Albertsen sicherte sich hingegen Markus Gaugisch den Pott mit Bietigheim: »Wir wussten vorher, dass das kein Selbstläufer gegen Rosengarten wird. Wir haben die anfängliche Führung zu schnell aus der Hand gegeben, dann lagen wir hinten und haben vielleicht zu viele Gedanken im Kopf. Als wir dann aber auf unsere 5:1-Deckung umstellten, war das der Knackpunkt in der Schlussphase.«

Im ersten Halbfinale am Samstag hatten die Handball-Luchse aus Buchholz und Rosengarten für die Sensation gesorgt und die favorisierte HSG Blomberg-Lippe dank einer tollen Defensivleistung und einer starken Torfrau Zoe Ludwig mit 22:19 geschlagen und zogen so erstmals in der Vereinsgeschichte ins Finale ein. Zum dritten Mal in Folge hatte die SG BBM Bietigheim danach das Finalticket gebucht – diesmal gegen den Lokalkonkurrenten Tus Metzingen, mit einem souveränen 27:23.

Und als am Ende des »Geister-Turniers« ohne Zuschauer die Luchse dem Sieger mit einem tollen Applaus gratulierten und alle gemeinsam feierten, waren auch die Organisatoren zufrieden: »Natürlich war das ein riesiger Stein, der uns allen vom Herzen gefallen ist, dass wir das Turnier spielen konnten. Unser Ziel ist ja schließlich, unsere Wettbewerbe durchzuführen – und das ist uns im Fall des OLYMP Final4 in diesen schwierigen Zeiten sehr gut gelungen«, sagte HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt. Von den Vereinen gab es viel Lob für die Organisation, für Wendt waren die größten Herausforderungen »alles, was mit den Corona-Hygienebestimmungen und den Testungen zu tun hatte. Aber das Procedere im Teamhotel und in der Halle war extrem erfolgreich, da hat unser Kooperationspartner MedSan wirklich tolle Arbeit geleistet. So lagen zum Beispiel die Ergebnisse der PCR-Tests innerhalb von einer Stunde vor.«

Auch die Tatsache, dass erstmals alle Spiele des OLYMP Final4 live im Free-TV ausgestrahlt wurden, freute den HBF-Geschäftsführer: »Diese Präsenz gab es noch nie, es ist ein Meilenstein für die HBF, dies unterstreicht auch die gute Entwicklung der letzten Jahre.« Der Vertrag mit den dem OLYMP Final4 läuft noch bis 2022, Wendt ist »sehr zufrieden mit dem Standort Stuttgart und der Porsche-Arena. Und wir planen, mittel- und langfristig dort zu bleiben.«