Rekordanmeldungen beim Heilbronner Trollinger Marathon am 10. und 11. Mai

Beim Trollinger Marathon sind Tausende Füße in Bewegung. Etwa 14.000 Sportschuhe kommen auf die Strecke, aber auch die Füße von gut 900 Helferinnen und Helfer machen an diesem Trolli-Wochenende fleißig Strecke. Der Trolli bewegt die Menschen - und er ist im wahrsten Sinne eine Veranstaltung für alle. Vom Kleinkind, über den Hobby- und Freizeitläufer bis zum Marathoni und eben auch den Zuschauer. „Dabei sind die Zutaten des Erfolgsrezepts die einmalige Landschaft, die anspruchsvolle Strecke, das Gemeinschaftsgefühl und auch, dass es beim Trolli neben allem sportlichen Ehrgeiz immer auch lustig zugeht“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. Stand 25. April haben sich knapp 7.000 Erwachsene und mehr als 2.000 Kinder angemeldet. Nachmeldungen sind online ab Freitag, 2. Mai möglich vorbehaltlich Verfügbarkeit unter www.trollinger-marathon.de

Distanzen

Ein Lauf für alle. Jahr um Jahr wird der Trolli diesem Motto immer noch ein wenig stärker gerecht. 2022 kam der 10-Kilometer-Lauf neu hinzu, seit 2024 gibt es den Zehnteleslauf (4,5 km) und neu in diesem Jahr wird es den Duo-Marathon geben, bei dem zwei Läufer gemeinsam die Marathondistanz meistern. „Der neue Duo- Marathon steht für ein starkes Miteinander: Gemeinsam teilt man sich die Strecke und erreicht als Team Großes“, sagt Holger Braun, Projektleiter bei der ausrichtenden Heilbronn Marketing GmbH (HMG).

„Mit der Marathondistanz (mit Staffel-Lauf), der Halbmarathondistanz, dem 10-Kilometer-Lauf (inklusive Walking), dem Zehnteleslauf, dem Duo-Marathon und dem Mini-Trolli mit Distanzen von 400 Metern bis 3 Kilometer haben wir so viele Distanzen wie noch nie“, zählt Ariane Pakaki-Buchner vom veranstaltenden Württembergischen Leichtathletikverband Kreis Heilbronn auf.

Neuheiten und Streckenänderungen

In diesem Jahr erwartet die Teilnehmenden des Marathons und des neuen Duo-Marathons nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch zusätzliche Motivation entlang der Strecke. Zwischen Flein und Talheim sorgt erstmals eine „Intersport-Meile“ mit DJ für Stimmung und den nötigen Schwung. Ebenfalls neu: Bei der „Energy Streckenparty“ zwischen Klingenberg und Böckingen wird es laut, bunt und energiegeladen – die perfekte Motivation für alle Läuferinnen und Läufer.

Wichtige Streckenänderungen betreffen insbesondere den Marathon in Lauffen, auf Brackenheimer Gemarkung sowie in Nordhausen/Nordheim. Zusätzlich führen Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Flein zu Anpassungen der Route. Erstmals können Zuschauerinnen und Zuschauer das Renngeschehen live von der Strecke verfolgen. Über einen Livestream, der auf einem eigenen YouTube-Kanal verfügbar ist, werden spannende Bilder direkt übertragen. Zusätzlich wird der Livestream auch auf der Videowall im Stadion gezeigt, sodass alle vor Ort hautnah dabei sein können.

Starke Sponsoren und neue Getränkepartner

Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, dankt den Partnern und Sponsoren, durch die dieses Großevent erst möglich werde. Allen voran den beiden Hauptsponsoren, den Volksbanken Raiffeisenbanken im Kreis Heilbronn und INTERSPORT Deutschland eG. Aber auch viele andere Partner halten dem Trolli seit Jahren die Treue und ermöglichen somit das aufwendige und bei Sportlern und Zuschauern so beliebte Großevent. Besonders freut sich der HMG-Chef darüber, zwei starke Getränkepartner in der Trolli-Familie begrüßen zu können. So wird die Mineralbrunnen Teinach GmbH auch in diesem Jahr für Getränke entlang der Strecke und im Ziel sorgen. Und wer sich nach dem Lauf mit einem isotonischen alkoholfreien Bier belohnen möchte, kommt mit dem Freibier von Schwaben Bräu voll auf seine Kosten.

Apropos Getränke: die werden beim Trolli in diesem Jahr im Zielbereich wieder nachhaltig aus Mehrwegbechern konsumiert.

Rekordzuwächse - sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern

Die Anmeldestände erreichen dieses Jahr wieder ein Rekordniveau. Waren es bei den Erwachsenen letztes Jahr knapp 6.000 Läufer, so wird dieses Jahr die 7.000er Marke erreicht werden. „Letztes Jahr war unser Startplatzkontingent bei den Kindern schon vor dem Lauf erschöpft“, berichtet Projektleiter Holger Braun. Deshalb habe man das Kontingent deutlich erhöht. In diesem Jahr stehen mehr als 2.000 Plätze zur Verfügung, „und wir gehen davon aus, dass diese wieder alle gebucht sein werden“, so Braun. Weil es so gut ankam, wird es für Kleinkinder auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit geben, in Begleitung von älteren Geschwistern oder Eltern eine Runde im Frankenstadion zu laufen (400 Meter). Die übrigen Distanzen für Kids rangieren zwischen 800 Metern bis 3 Kilometern je nach Altersklasse. Und dank der Unterstützung der Heilbronner Bürgerstiftung bekommen wieder alle ein Trolli-Shirt als perfekte Erinnerung an den Tag.

Auszeichnung für kostümierte Läufer

Wie bei jedem Trolli werden auch in diesem Jahr wieder die kreativsten Verkleidungen gekürt. Kostümierte Läufer werden gebeten, sich vorab beim Stand der Tourist-Information (neben dem Zelt) fotografieren zu lassen, damit niemand unentdeckt bleibt. Auch die Frankenmeisterschaft findet wieder statt.

Nachmeldungen

Online-Nachmeldungen sind ab Freitag, 2. Mai 2025 9 Uhr möglich, bis das Kontingent ausgeschöpft ist. Alle Informationen rund um das Laufereignis sowie die Online-Nachmeldung und Hinweise zu den Straßensperrungen gibt es im Internet unter www.trollinger-marathon.de .