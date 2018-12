Rhein-Neckar Löwen zeigen Herz für Mannheims Straßenkinder

× Erweitern Rhein-Neckar Löwen

Für viele Kinder und Jugendliche sind sie die letzte Hoffnung: Die Mitarbeiter der Mannheimer Hilfsorganisation „Freezone“ kümmern sich um Straßenkinder. Sie stellen ihnen Essen und Trinken zur Verfügung, eine Möglichkeit zum Duschen und Übernachten. Dass sich die Rhein-Neckar Löwen entschieden haben, ihre diesjährige „Löwenherz“-Spendenaktion zu Weihnachten Freezone zu widmen, stieß bei den Verantwortlichen auf helle Begeisterung.

Mehr als die Hälfte ihres Jahresbudgets generiert die Einrichtung über Spenden. Und so freute sich Freezone-Leiter Markus Unterländer riesig, als er Mitte November einen Anruf von den Löwen bekam. „Das ist eine unfassbar schöne Nachricht“, sagte Unterländer am Telefon. Das Geld, welches bei den beiden letzten Heimspielen der Löwen in diesem Jahr unter Fans und Partnern eingesammelt werden soll, können Unterländer und Kollegen sehr gut gebrauchen. „Das Gros unseres Budgets fließt in die tägliche Betreuung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“, erklärt Unterländer. Sprich: Freezone wird von der hoffentlich stattlichen Spendensumme in erster Linie Lebens- und Hygienemittel, Schul- und Lernmaterialien kaufen.

Am Rande der Gesellschaft

Dabei freuen sich die Mitarbeiter genauso wie ihre Klienten über jeden zusätzlichen Hoffnungsschimmer. „Die jungen Leute, die zu uns kommen, haben in der Regel niemanden mehr, der ihnen hilft. Wenn gar nichts mehr geht, kein Jugendamt mehr da ist, die Eltern aufgegeben haben, kommen wir ins Spiel“, sagt Markus Unterländer. In der Betreuung, beschreibt der Freezone-Chef, fange man bei Null an. Dabei gäbe es in der Einrichtung klare (Verhaltens-)Regeln, an die sich die Kids zu halten haben. „Man kann schon sagen, dass wir es hier mit den Härtefällen zu tun haben, mit jenen, die am Rande der Gesellschaft leben. Das sind alles liebe Menschen – aber eben nicht immer einfach.“

Wie können die Löwen, ihre Partner und Fans diesen jungen Menschen helfen? Partner und Sponsoren können beim Heimspiel am Donnerstag, 20. Dezember (Anwurf 19 Uhr), gegen den TVB Stuttgart an einer außergewöhnlichen Charity-Auktion teilnehmen und dabei unter anderem auf ein Meet & Greet mit Mikael Appelgren, den Spielball des Abends und einen Pappaufsteller von Andy Schmid – inklusive Foto mit dem echten Andy – bieten.

Fans beteiligen sich mit Button-Kauf

Rund um das letzte Heimspiel des Jahres werden auch die Fans in die Spendenaktion miteinbezogen. Sie können sich gegen einen kleinen Spendenbeitrag einen Löwenherz-Button sichern, der vor allem als Symbol für die gute Tat fungiert und als Zeichen für das große Herz eines jeden Löwenfan betrachtet werden kann. „Wir bedanken uns bei der Mannschaft, die sich mit in den Dienst der guten Sache stellt und diese Versteigerung durch ihr Mitwirken erst möglich gemacht hat. Auch allen Fans und Partnern, die sich an den Aktionen beteiligten, gilt im Voraus mein herzlichster Dank“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann stellvertretend für den gesamten Klub. Unter allen Spendern werden noch während des Stuttgart-Spiels per „Kamera-Suche“ zwei Preise verlost.

Die Summe aus den Aktionen – Versteigerung und Button-Verkauf – kommt in Gänze Freezone zu. Weitere Informationen über die Organisation gibt es unter http://www.freezone-mannheim.de/. Hilfe ist immer willkommen, Freezone freut sich über jede Spende auf folgendes Konto: Bankverbindung: VR Bank Rhein Neckar IBAN:DE74 6709 0000 0060 0954 00. Bei der Weihnachts-Spenden-Aktion 2017 sammelten die Löwen für die Hilfsorganisation „Herzenswünsche e.V.“ mehr als 26 000 Euro und fuhren damit ein Rekordergebnis in der Löwenherz-Historie ein.

Auch Fanclub Baden Lions sammelt Spenden

Ebenfalls rund um das Spiel gegen Hannover am 15. Dezember sammelt der Löwen-Fanclub Baden Lions Spenden, diese gehen an das Kinderhospiz Sterntaler und die Ludwig-Guttmann-Schule in Kronau. Die Fanclub-Mitglieder werden mit Spendendosen im Umlauf der Arena unterwegs sein, für alle Spender soll es ein kleines Dankeschön geben.