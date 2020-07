Robert Yalu ist der Heilbronner FIFA Stadtmeister 2020

Im ersten Sportevent der Region nach dem Corona-Lockdown hat sich der Sontheimer Robert Yalu alias Roobsson den Titel des Heilbronner FIFA Stadtmeisters 2020 präsentiert von stimme.de geholt. In den beiden Finalduellen setzte er sich gegen seinen Kumpel Deke-Allen Parsons mit 9:2 und 2:2 durch und durfte sich über einen 1000-Euro-Ausbildungsgutschein für einen Führerschein bei der ACADEMY Fahrschule SGH freuen.

Schon in der Qualifikationsrunde beherrschte Yalu seine Gegner mit 4:0 und 1:0. Auch in die Endrunde der letzten 32 startete er mit einem 4:0-Sieg, ehe er mit einem knappen 3:2 ins Viertelfinale einzog. Dort, im Viertelfinale, lenkte Roobsson dann zum ersten Mal die Aufmerksamkeit auf sich, als er Alexander Maier alias Axl2608 mit einem überragenden 7:3 aus der Halle schoss. Letzterer war einer der Topfavoriten gewesen, hatte er doch in der zweiten Quali-Runde in der Neuauflage des letztjährigen Finales den Titelverteidiger Dennis Bou mit 5:1 aus dem Turnier gespielt. Der Finaleinzug gelang Robert Yalu dann mit einem 4:3- und einem 6:1-Sieg gegen den späteren Drittplatzierten Manuel Keicher alias Keichaaaz.

„Deke-Allen und ich haben in den letzten Wochen zusammen auf das Turnier hin trainiert und wir wollten natürlich auch weit kommen. Dass wir beide dann am Ende auch noch zusammen das Finale bestreiten dürfen, war natürlich ein Traum“, freute sich der neue Stadtmeister über den gemeinsamen Erfolg der beiden Sontheimer Buddies. Beide hatten schon 2019 beim Premierenturnier teilgenommen und waren voll des Lobes über die Veranstaltung. „Das Turnier war super organisiert und lief nochmal um einiges besser als im letzten Jahr“, so Deke-Allen Parsons. „Wir möchten uns herzlich beim SV Heilbronn am Leinbach und der Stadt Heilbronn dafür bedanken, dass sie das Turnier trotz Corona ausgerichtet haben“, fügte Robert Yalu hinzu.

Auch die Heilbronner Bürgermeisterin Agnes Christner, die gemeinsam mit der Leiterin des Schul-, Kultur- und Sportamts, Karin Schüttler, ab dem Halbfinale mitfieberte, zeigte sich beeindruckt: „Jeder, der hier heute dabei war, hat gesehen, dass das wirklich Sport ist. Ich freue mich schon auf die nächste Auflage der Stadtmeisterschaft 2021.“

Der Vorsitzende des SV Heilbronn am Leinbach, Lars Epple, lobte vor allem den Einsatz der Helfer, die rund zehn Stunden lang, meist mit Gesichtsmaske, für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Generell lief die Veranstaltung sehr diszipliniert ab, was die Corona-Vorgaben anging. Zwar musste Hallensprecher Sebastian Ziebell regelmäßig an die Abstandsregeln erinnern, doch wurde die Veranstaltung ihrer Vorreiterrolle gerecht und könnte mit ihrem reibungslosen Ablauf den Weg für andere Events geebnet haben.