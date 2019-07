× Erweitern Foto: emefka

Vom 12. - 14. Juli findet in Obereisesheim bereits zum zehnten Mal das größte Rugbyturnier Deutschlands statt. 32 Mannschaften treten gegeneinander im Kampf um den Sieg an. Eingestimmt wird das Event mit der Charity Night »Tage wie Diesen« am Donnerstag, 11. Juli.

Beendet wird das Event mit den Finalspielen, die am Sonntag ab 15.00 Uhr laufen, während gleichzeitig das große Familienfest stattfindet.

Weitere Infos und das detaillierte Programm gibt es hier.