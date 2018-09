Saison 18/19 - ENDLICH GEHT´S LOS!

× Erweitern Eisbären Heilbronn

Am kommenden Freitag, den 21.09.2018, starten die Eisbären Heilbronn mit ihrem ersten Vorbereitungsspiel bei den Rockets in Diez/Limburg. Am Sonntag, den 23.09.18, kommt es dann in der heimischen Kolbenschmidt Arena im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier des Heilbronner Eishockey Clubs ab 18.30h zum entsprechenden Rückspiel.

Der Stress, den man über die eisfreie Zeit durch den Zusammenschluss der beiden Heilbronner Eishockey-Vereine hatte, weicht einer gespannten Vorfreude auf die kommende Saison!

Die Eisbären Heilbronn, 1. Mannschaft des Heilbronner EC, gehen mit wenigen Veränderungen in die neue Saison in der Regionalliga Südwest.Die wohl gravierendste ist die Neu-Besetzung der Trainerposition. Mit Heiko Vogler kehrt ein Heilbronner Urgestein zurück, der die letzten Jahre äußerst erfolgreich als Trainer die Sonthofen Bulls in der Oberliga Süd trainierte. Diese Besetzung hat jede Menge Energie im Team freigesetzt!

Die Zielsetzung für die Saison ist zusammen mit den Fans und Mitgliedern, sowie dem Nachwuchs des HEC, durch erfrischendes erfolgreiches Eishockey die Verschmelzung der beiden Vereine voranzutreiben und allen eine Heimat im Verein zu geben. Sportlich hat man weiterhin den Anspruch, einer der "Big Player" in der Regionalliga Südwest zu bleiben.

Obwohl langjährige Spieler wie Igor Filobok, Benjamin Brozicek und Patrick Luschens ihre Schlittschuhe an den Nagel gehängt haben, konnte der Großteil der Mannschaft gehalten und durch junge, talentierte Spieler, ergänzt werden.

So stoßen die Heilbronner Kevin Malez, Fabio Sacchi und der gebürtige Eppelheimer Philipp Kress vom Lokal-Rivalen SC Bietigheim-Bissingen zu den Eisbären und führen den vor zwei Jahren begonnen Verjüngungsprozess weiter fort. Auch wird Martin Williams die Schlittschuhe für die Eisbären schnüren. Der ehemalige DEL-Profi, Ex-Nationalspieler und aktuelle Coach der Heilbronner U20 steht, wie auch seine DNL3-Spieler dem Eisbären-Kader zur Verfügung. Inwieweit diese während der Saison zum Einsatz kommen werden wird sich zeigen, denn auch der Spielplan der DNL3 ist recht eng.

Somit umfasst der aus (ein-)heimischen, regionalen Spielern bestehende Kader, eine für die Eisbären einmalige luxuriöse Stärke von knapp 30 Mann.

Der aktuelle Regionalliga-Kader der Eisbären Heilbronn:

Tor: Patrick Seeger, André Vorlicek

Verteidigung:Fabbio Sacchi, Felix Kollmar, Moritz Hauss, Philipp Kress, Daniel Brendle, Robin Platz, Moritz Muth

Sturm: Claudio Schreyer, Vasilios Maras, Leo Krebs, Thomas Bernwald, Daniel Steinke, Sven Breiter, Sören Breiter, Martin Williams, John Kraiss, Kevin Malez, Stefano Rupp, Marc Oppenländer