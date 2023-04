Saison im Freibad in Hoheneck startet am 13. Mai

Das Freibad Hoheneck der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim öffnet in zweieinhalb Wochen – am Samstag, den 13. Mai. Silvia Capalija, Abteilungsleiterin der SWLB-Bäder: „Die Wetterlage der letzten Jahre zu Saisonbeginn hat gezeigt, dass ein späterer Saisonstart bei gleichzeitiger Verlängerung der Öffnungstage bis Ende September gut überlegt ist.“ Die Öffnungszeiten wurden beibehalten, bedeutet: Das Freibad hat täglich von 06:30 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Außer am Montag und Donnerstag – hier wird um 10:00 Uhr aufgemacht, weil an diesen beiden Tagen das Freibad-Team in den frühen Morgenstunden Reinigungs- sowie technische Arbeiten durchführt. Die SWLB führt seit 2016 die erste Tarifanpassung in ihrem Freibad durch. Christian Schneider, Vorsitzender der Geschäftsführung, dazu: „Wegen gestiegener Kosten im Bereich Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Personal mussten wir in diesem Jahr die Eintrittspreise nach neun Jahren erstmals anpassen. Rund 15 Prozent erhöhte Kosten fallen allein für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe an. Nach Aufsichtsratsbeschluss setzen wir die neue Tarifstruktur zum Saisonstart im Freibad um, in den kommenden Monaten folgen die Tarifanpassungen in unseren anderen Bädern.“

Einhergehend mit dem Saison-Start bieten die Stadtwerke einen neuen Abendtarif im Freibad an und schärfen damit das Angebot speziell für Schwimmer. Der neue Abendtarif kostet – 90 Minuten vor Badeschluss – 4,- Euro für Erwachsene, 2,- Euro für Ermäßigte. Ansonsten gilt das Freibad-Ticket für den ganzen Tag: Das Erwachsenen-Ticket kostet ab Mai 5,50 Euro, der Eintritt für Ermäßigte liegt bei 3,- Euro. „Die Tarifanpassungen auf Einzeleintritte und Saisonkarten liegen bei rund 30 Prozent – wir kommen in diesem Jahr nicht drum herum, die allseits gestiegenen Kosten über die neuen Tarife abzufedern – gestiegene Energiekosten haben wir hierbei gar nicht berücksichtigt“, unterstreicht Schneider und ergänzt: „Im Umkreisvergleich mit anderen Bädern in der Region liegen die neuen Eintrittspreise im angemessenen Rahmen.“

Aktuell wird das Familienbad im Grünen mit Hockdruck auf Hochglanz gebracht. Die drei Becken werden gesäubert, schadhafte Fliesen repariert – rund 1.000 werden jedes Frühjahr getauscht. Kurz vor Bad-Öffnung werden noch die Sanitärbereiche sowie die Wegeplatten vor den Umkleidebereichen und am Kioskbereich gereinigt. Für Menschen mit Behinderung sind eine Toilette und eine Dusche neu gebaut worden, die Duschen für Herren und Damen werden saniert – die Fertigstellung ist für die Saison 2024 geplant. Diese Arbeiten haben keine Auswirkungen auf die Bedürfnisse der Badegäste. Zudem gibt es jetzt insgesamt 120 Wertschließfächer, 50 mehr als im letzten Sommer.

Capalija mit wichtigem Anliegen: „Jedes Bad braucht viele helfende Hände, Fachpersonal und Rettungsschwimmer – je nach Badauslastung. Im Freibad werden je nach Auslastung unterschiedlich viele Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Wir suchen daher immer Aufsichtskräfte, die unser Team unterstützen wollen. Was man braucht: DLRG Rettungsschwimmer Silber. Die Schulungen können übrigens direkt bei uns in Zusammenarbeit mit dem DLRG absolviert werden.“