Dieses Mal empfängt Bernadette Schoog den Sportjournalisten Marcel Reif. Er ist eine Fußball-Legende, auch wenn er diese Bezeichnung von sich weisen würde. Und doch stimmt sie, denn zum einen hat das Fußball-Spielen ihm in seinen Kinderjahren das Leben gerettet – so lakonisch berichtet er uns das in seinem jüngsten Buch »Nachspielzeit«. Und zum anderen ist natürlich kaum ein Reportername mehr mit dem eleganten und sprachsicheren Kommentieren verbunden wie seiner. Über 1.500 Spiele hat er in seiner aktiven Zeit kommentiert, ist mit Preisen überhäuft, von Trainern beschimpft und von Fans angepöbelt worden – über seine spannende Biographie als jüdischer Pole, der über Tel Aviv nach Kaiserslautern gekommen ist, über seine vielen Fußballerbegegnungen und Sport-Erlebnisse auf dieser Welt und über sein facettenreiches Leben wird er gerne erzählen.

Schoog im Dialog mit Marcel Reif,

Do., 20. September, Sparkassen Carré Tübingen, 20 Uhr,

Fon: 07071-91360 www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen