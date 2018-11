Schweres Doppelwochenende für die Eisbären Heilbronn

× Erweitern Fotograf: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Claios Schreye in Aktion

Am kommenden Samstag, den 24.11.18 (18:15h), gastieren die Eisbären Heilbronn beim EHC Freiburg, während am Sonntag, den 25.11.18 (18:30h), die EHC Zweibrücken Hornets ihre Visitenkarte in der Kolbenschmidt Arena abgeben.

Mit diesen beiden Spielen stehen den Heilbronnern schwere Aufgaben bevor! Freiburg steht zwar derzeit auf dem letzten Tabellenplatz der Liga, präsentiert sich jedoch besonders heimspielstark. Das zeigen allein die letzten beiden Heimspiele der Freiburger gegen den EV Ravensburg und den SC Bietigheim-Bissingen 1B, die von den Aufsteigern aus dem Breisgau jeweils nur knapp verloren wurden.

Gegen die Hornets aus Zweibrücken sind die Vorraussetzungen gänzlich anders. Da man den direkten Vergleich durch die beiden Auswärtsniederlagen bereits verloren hat gilt es jetzt, möglichst durch einen Sieg, den Abstand in der Tabelle auszubauen!

Im Nachwuchs findet das folgende Heimspiel in der Kolbenschmidt Arena statt: Sonntag, den 25.11.18, um 11 Uhr spielt die U20/DNL3 des HEC gegen den SC Bietigheim-Bissingen