SG BBM Bietigheim gewinnt deutlich gegen HSG Bad Wildungen Vipers

× Erweitern Antje Lauenroth Spielerin des Spiels: Antje Lauenroth

Mit einem ungefährdeten 33:20 (18:11) vor heimischem Publikum gegen die HSG Bad Wildungen Vipers fuhren die SG BBM-Ladies den 3. Saisonsieg in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) ein.

Die Vipers aus Bad Wildungen gewannen zuletzt knapp mit 28:27 zuhause gegen die Neckarsulmer Sport-Union, nachdem sich das Team von Tessa Bremmer im ersten Spiel der noch jungen Saison mit 25:28 bei der HSG Blomberg-Lippe geschlagen geben musste.

Die SG BBM Bietigheim ihrerseits wollte den Schwung des beeindruckenden Sieges bei der TuS Metzingen vergangenen Mittwoch mit in dieses Spiel nehmen. Im Tor stand heute zu Beginn Valentyna Salamakha.

Das erste Tor vor 737 Zuschauern erzielte Angela Malestein für die SG BBM. Die Gäste hielten dagegen, speziell in Person von Nicoleta Vasilescu, die ihre Mannschaft mit drei Toren in der Anfangsphase im Rennen hielt und damit das 3:3 sicherte. Nach sieben Minuten baute die SG BBM erstmals ihre Führung durch Treffer von Naidzinavicius, Lauenroth und Malestein auf 6:3 aus. Nach zwei Treffern von Antje Lauenroth gingen sie mit 8:5 nach vorne, worauf Vipers-Coach Tess Bremmer eine Auszeit nahm. Danach dominierte Bietigheim das Geschehen und ging durch Fie Woller und Luisa Schulze mit 10:5 in Front. Die Vipers konnten sich in dieser teilweise hitzigen Phase auf ihre Torhüterin Manuela Brütsch verlassen, die ihre Mannschaft durch einige Paraden im Rennen hielt. Auf der anderen Seite hielt der Defensivverbund um eine stark spielende Valentyna Salamakha.

Das Team von Cheftrainer Martin Albertsen konnte seine Führung bis zur Pause kontinuierlich auf 18:11 ausbauen.

Im zweiten Abschnitt machten die SG BBM-Ladies dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Visser und Woller stellten den Zwischenstand auf 20:12. Gegen die Defensive der Bietigheimerinnen, die nun mit Dinah Eckerle im Tor spielten, fanden die Gäste weiterhin nur schwer einen Schlüssel zum Torerfolg. Nach 40 Minuten betrug der Spielstand folgerichtig 23:13. Bietigheim demonstrierte weiter seine Stärke und ließ „hinten“ nichts anbrennen, kam „vorne“ zu leichten Treffern und hielt den Abstand immer bei über zehn Toren.

Bad Wildungen hatte dem souveränen Auftritt der Gastgeber, bei denen heute alle Akteurinnen Spielzeit erhielten, nichts mehr entgegenzusetzen. Die SG BBM-Ladies bescherten ihren Fans einen tollen Handballabend und gewannen völlig verdient mit 33:20.

SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen: „Ich hatte heute hier einen guten Abend in der Viadukthalle und bin glücklich, dass wir einen tollen Handball gespielt haben. Man kann nur stolz auf so eine Mannschaft sein, die bis zum Schluss kämpft. Ich bin heute sehr zufrieden.“

Nach der Länderspielpause geht es am Tag der deutschen Einheit für die SG BBM im DHB-Pokal zum Zweitligisten 1. FSV Mainz 05, bevor am 6. Oktober das erste Match in der Champions League beim norwegischen Meister Vipers Kristiansand ansteht. Das nächste Heimspiel ist am 14. Oktober in der MHP Arena Ludwigsburg, wenn der Champions League-Sieger von 2016, CSM Bucuresti, zu Gast ist.

Tore: Lauenroth 8, Naidzinavicius 4, Woller 4, Gustin 4, Ivancok 4, Rozemalen 3, van der Heijden 2, Malestein 2, Visser 1, Schulze 1