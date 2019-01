SG BBM Bietigheim schlägt den Thüringer HC!

× Erweitern Foto: Sabine Bülow SG BBM vs Thüringer HC Siegerfoto Siegerfoto der SG BBM Frauen nach dem Spitzenspiel gegen den Thüringer HC und der Eroberung der Tabellenführung.

Es war eine Handballpartie, die die Bezeichnung Spitzenspiel wahrlich verdient hat. Die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC lieferten sich in der Ludwigsburger MHP Arena ein spannendes Spiel auf Augenhöhe, welches die SG BBM Bietigheim nach einer starken zweiten Halbzeit sensationell und hochverdient mit 27:24 (10:13) gewann.

Die SG BBM begann ungewohnt nervös. Kapitänin Karolina Kudlacz-Gloc markierte gleich das schnelle 1:0 für die Gastgeber. Der THC ließ daraufhin zwei Treffer folgen. Dinah Eckerle lieferte gegen ihren Ex-Club in der Anfangsphase mehrere sensationelle Paraden. In der 10. Minute erzielte Thüringen das 1:4. Als der Tabellenführer das 1:5 folgen ließ, nahm SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen seine erste Auszeit. 14 Minuten blieb die SG BBM trotzdem ohne Torerfolg bis Angela Malestein den zweiten Treffer für ihr Team erzielte. Thüringen blieb weiter in Front.

Zehn Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit trafen Karolina Kudlacz-Gloc und Fie Woller kurz hintereinander zum 5:10. Bis zur Pause konnte Bietigheim bis auf 10:13 herankommen.

In den zweiten Durchgang startete die SG BBM furios. Erst markierte Angela Malestein gleich das 11:13 und Valentyna Salamakha parierte souverän den Siebenmeter gegen den THC. Spätestens als Karolina Kudlacz-Gloc zum Anschlusstreffer zum 12:13 einnetzte, war Feuer unterm Arenadach! In der 36. Minute glich die heute stark aufspielende Karolina Kudlacz-Gloc zum 14:14 aus! Jetzt war es das erwartete Spitzenspiel mit allem, was den Handballsport auf Topniveau auszeichnet. Die SG BBM zeigte absoluten Siegeswillen! In der 39. Minute war es endlich soweit – Antje Lauenroths Treffer in bedeutete die erstmalige Führung zum 16:15. Bietigheim hatte den großen Rückstand gedreht. Der THC blieb im Rennen und SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen legte in der 45. Minute beim Stand von 17:17 die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch, in deren Folge der Spielverlauf weiter ausgeglichen verlief. Gleich zweimal gingen die Gastgeber bei ihrem Sturmlauf aus einer doppelten Unterzahl zudem unbeschadet hervor. Es war Routinier Anna Loerper, die in der Crunchtime mit ihrer ganzen Erfahrung die SG BBM vier Minuten vor dem Ende mit vier Treffern in Folge, darunter zwei verwandelte Siebenmeter, zum 24:21 in Führung warf. Karolina Kudlacz-Gloc besorgten zwei Minuten vor dem Ende das vorentscheidende 25:22. Maura Visser legte das 26:23 nach und als Karolina Kudlacz-Gloc das 27:24 markierte, war der furioser Comebacksieg perfekt – ein Sieg des absoluten Willens, gepaart mit einer beispiellosen Teamleistung!

Mit dem Schlusspfiff wurde aus einer Handballpartie eine einzige Handballparty in der MHPArena in Ludwigsburg!

SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen: „Was für ein Spiel in einer tollen Atmosphäre! Ich muss meine Mannschaft für diese tolle Moral loben!“

Tore: Loerper 9/5, Kudlacz-Gloc 8, Visser 4/2, Lauenroth 3, Malestein 2, Woller 1

Danach zog VfB-Legende Timo Hildebrand die Halbfinalbegegnungen des OLYMP Final4, welches am 25. und 26. Mai in der Stuttgarter Porsche Arena stattfindet, und bescherte der SG BBM Bietigheim den SV Union Halle-Neustadt als Gegner. Im zweiten Halbfinale stehen sich der Thüringer HC und TuS Metzingen gegenüber.

Am Samstag, den 27. Januar, treffen die Bietigheimerinnen gleich auf den nächsten Topgegner in der MHP Arena. Dann ist im Europapokal Team Esbjerg aus Dänemark zu Gast.