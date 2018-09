SG BBM Bietigheim startet heute den Vorverkauf für die Champions League-Tickets

× Erweitern Foto: Marco-Wolf Mannschaftsfoto-SG-BBM Saison 2018/19

Die Handballsaison nimmt so langsam Fahrt auf und auch in der EHF Champions League der Frauen stehen die ersten Spiele bevor. Heute beginnt die SG BBM Bietigheim mit dem Vorverkauf der Karten für die Heimspiele in der Ludwigsburger MHP-Arena. Die Handballfans dürfen sich auf eine stimmungsvolle Atmosphäre und Frauenhandball der Spitzenklasse freuen.

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die europäische Königsklasse, warten auf die SG BBM Frauen und ihre Anhänger auch in dieser Saison mindestens drei große Handballfeste in der Ludwigsburger MHP-Arena auf internationaler Ebene.

Der erste heißersehnte Auftritt vor heimischer Kulisse findet am 14. Oktober, 18 Uhr, gegen das europäische Topteam CSM Bucuresti statt. Der Champions League-Sieger von 2016 gehört auch in diesem Jahr wieder zu den heiß gehandelten Titelanwärtern und hat sich namhaft verstärkt.

Eine Woche danach, am 21. Oktober, 17 Uhr, ist Ungarns Vizemeister FTC-Rail Cargo Hungaria aus Budapest in der MHP-Arena zu Gast. Dem Ex-Team von SG BBM-Neuzugang Laura van der Heijden, standen die Bietigheimerinnen in der letzten Champions League-Hauptrunde bereits gegenüber. Das europäische Handballschwergewicht nimmt auch dieses Mal wieder höchste Ziele ins Visier.

Am 11. November, Anwurf um 17 Uhr, kommen die Norwegerinnen aus Kristiansand ins Schwabenland. Gastgeschenke werden auch hier keine verteilt, um die Hauptrunde erreichen zu können. Mit der Unterstützung der Fans im Rücken soll es gegen die Skandinavierinnen ein erfolgreicher Abend werden.

Passend zu den starken internationalen Gegnern präsentiert die SG BBM ihren Fans ein absolutes Hammerangebot, um in den Genuss aller Champions League-Handballfeste in der MHP-Arena zu kommen: Alle drei Heimspiele gibt es für 40 Euro!

SG BBM-Geschäftsführer Torsten Nick: „Ganz nach dem Motto „#königsklasse #reloaded“ freuen wir uns, nach der überzeugenden Qualifikation zur Gruppenphase der EHF Champions League auf spannende und hochklassige Duelle gegen internationalen Top-Teams in der MHP-Arena. Unseren Fans bieten wir mit dem Kombiticket einen besonderen Leckerbissen, die Spiele live zu sehen und dadurch für eine stimmungsvolle Heimatmosphäre zu sorgen.“

Der Kartenvorverkauf für die Heimspiele in der MHP-Arena beginnt am heutigen Montag, den 24. September. Tickets sind im Vorfeld über die zahlreichen Reservix-Vorverkaufsstellen (unter anderem bei der Bietigheimer Zeitung und der Ludwigsburger Kreiszeitung) oder online unter reservix.de erhältlich.