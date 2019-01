SG BBM Frauen am Mittwoch im DHB-Viertelfinale gefordert

× Erweitern Foto: Marco Wolf SG BBM Kim Naidzinavicius Kim Naidzinavicius

Unmittelbar nach dem verdienten 28:25-Sieg am vergangenen Samstag im Europapokal gegen das norwegische Team Storhamar Handball Elite steht für die Frauen der SG BBM Bietigheim nun eine der wichtigsten Begegnungen der Saison bevor. Gegen den Buxtehuder SV geht es am Mittwoch, 9. Januar 2019, 20 Uhr, im Viertelfinale des DHB-Pokals um den Einzug in das OLYMP Final4.

Gleichermaßen groß war die Freude am vergangenen Samstag bei Spielerinnen, Verantwortlichen und Fans der SG BBM über den gelungenen Auftaktsieg im Europapokal, als in der Bietigheimer Viadukthalle die starken Norwegerinnen von Storhamar vor knapp 1.000 Zuschauern bezwungen werden konnten. Doch zum Ausruhen bleibt keine Zeit – innerhalb der englischen Wochen zum Jahresbeginn steht am kommenden Mittwoch im Viertelfinale des DHB-Pokals gleich eines der wichtigsten Spiele der Saison für das Team von Martin Albertsen an. Zum dritten Mal in Folge beabsichtigen die Bietigheimerinnen den Einzug in das Pokalturnier OLYMP Final4 des Deutschen Handball Bundes (DHB), welches am 25. und 26. Mai 2019 in der Porsche Arena in Stuttgart steigen wird.

Der nächste Gegner, der Buxtehuder SV, setzte sich im laufenden Pokalwettbewerb in der zweiten Runde bei HL Buchholz 08-Rosengarten mit 29:19 durch. In der dritten Runde gewann der Pokalsieger aus den Jahren 2015 und 2017 auswärts bei der HSG Bensheim/Auerbach mit 29:25.

In der Handball Bundesliga Frauen steht die Mannschaft von Trainer Dirk Leun nach neun absolvierten Spielen mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 9:9 auf Platz acht der Tabelle. Bereits am 27. Oktober 2018 trafen die Kontrahenten aus Buxtehude und Bietigheim in der Vorrunde der Handball Bundesliga Frauen aufeinander, wobei der deutsche Vizemeister, die SG BBM Bietigheim, mit einem 30:24-Sieg die Punkte aus dem hohen Norden entführen konnte.

Von dem Sieg in der Vorrunde der Handball Bundesliga Frauen lässt sich Cheftrainer Martin Albertsen allerdings nicht blenden: „Wir müssen gegen Buxtehude wieder unsere Topleistung abrufen, um erfolgreich zu sein. Wir wissen, dass das Team ein unangenehmer Gegner sein kann.“

Geleitet wird die Partie von den beiden Elitekader-Schiedsrichtern Julian Köppl und Denis Regner.

Anwurf in der Bietigheimer Viadukthalle ist um 20 Uhr. Der Online-Sender sportdeutschland.tv überträgt die Partie live.

Saisondauerkarten haben für Spiele im DHB-Pokal keine Gültigkeit. Einheitliche Tickets für 8 Euro sind im VVK und an der Abendkasse erhältlich.