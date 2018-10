SG BBM Frauen gewinnen Südderby gegen die Schwaben Hornets Ostfildern

× Erweitern Foto: Marco Wolf SG BBM Kim Naidzinavicius Kim Naidzinavicius

Mit 24:34 (9:17) gewinnt die SG BBM Bietigheim am 4. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen (HBF) ungefährdet bei den Schwaben Hornets Ostfildern. Die Zuschauer in der Nellinger Sporthalle 1 sahen eine ansprechende Partie, welche die Bietigheimerinnen aufgrund einer starken ersten Halbzeit deutlich für sich entscheiden konnten. Beste Werferin auf Seiten der Gäste war Spielführerin Kim Naidzinavicius mit 8 Treffern.

Nach einer staubedingten Verspätung kamen die Bietigheimerinnen erst 45 Minuten vor Anpfiff am Spielort an. Dementsprechend wurde der Spielbeginn zehn Minuten nach hinten verschoben.

Dennoch erwischten die Bietigheimerinnen einen guten Start und gingen durch Fie Woller und zwei Treffern von Luisa Schulze schnell mit 1:3 in Führung.

Daraufhin kamen die Hornets zurück, konnten wenig später zum 3:3 ausgleichen. Kim Naidzinavicius per Siebenmeter und Anna Loerper mit zwei Toren brachten die SG BBM mit 3:6 in Front. Eine Auszeit der Gastgeber folgte, nach der jedoch die SG BBM einen Gang höher schaltete und in Folge auf 4:10 erhöhte. Die Hornets stachen daraufhin selten zu und Bietigheim baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Beim Spielstand von 9:17 ging es schließlich in die Pause.

Gedanklich wahrscheinlich schon beim Champions League-Spiel am Sonntag verschlief die SGBBM die ersten fünf Minuten im zweiten Abschnitt komplett. Den ersten Treffer erzielte zwar Angela Malestein, doch Nellingen antwortete auf beeindruckende Weise mit drei Treffern in Folge zum 12:18. Daraufhin nahm SGBBM-Cheftrainer Martin Albertsen die notwendige Auszeit, nach der die Gastgeberinnen jedoch weiter machten wie davor und bis auf 16:19 herankamen.

Die Bietigheimerinnen fingen sich jedoch wieder, verteidigten nun besser und zogen auf 17:24 davon. Rückhalt in dieser Phase für die Bietigheimer war Valentyna Salamakha, die nun im Tor stand und gleich drei Siebenmeter halten konnte. Dennoch blieb es eine spielerisch zerfahrene zweite Halbzeit. Nellingen konnte nicht mehr herankommen und Bietigheim erzielte weiter Treffer um Treffer. 24:34 lautete schließlich der Endstand.

SGBBM-Coach Martin Albertsen sagte nach dem Spiel: „Wir haben gut angefangen, zurecht geführt und zu Beginn der zweiten Halbzeit nachgelassen und den Gegner stark gemacht. Nellingen hat das in dieser Phase gut gemacht. Letztendlich haben wir dann aber verdient gewonnen.“

Für die SG BBM Bietigheim steht am nächsten Sonntag, den 14. Oktober, das erste Heimspiel in der EHF Champions League an. Um 18 Uhr ist das europäische Topteam CSM Bucuresti in der Ludwigsburger MHP Arena zu Gast.

Tore: Naidzinavicius 8, Malestein 7, Woller 6, Loerper 6, Braun 3, Schulze 2, van der Heijden 1, Rozemalen 1