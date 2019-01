SG BBM Frauen im Derby gegen Frisch Auf Göppingen gefordert

× Erweitern Spitzenspiel, Sieg und Tabellenführung für die SG BBM Frauen. (71 von 78).jpg

Nachdem die SG BBM Bietigheim am vergangenen Mittwoch durch einen furiosen Sieg gegen den Thüringer HC die Tabellenführung der Handball Bundesliga Frauen (HBF) übernommen hat, steht das Team von Trainer Martin Albertsen am kommenden Mittwoch, 30. Januar 2019, bei Frisch Auf Göppingen zum ersten Mal als Spitzenreiter der laufenden Saison auf der Platte.

Am 23. Januar 2019 konnten die Bietigheimerinnen in der MHPArena Ludwigsburg einen grandiosen Comeback-Sieg gegen den Thüringer HC feiern. Mit 27:24 wurde der bis zu diesem Datum amtierende Meister bezwungen, nachdem die SG BBM in der ersten Spielhälfte kurzzeitig sogar mit sieben Toren im Rückstand lag. Nun gilt es, diese Leistung zu untermauern und beim schweren Auswärtsspiel in Göppingen die buchstäbliche weiße Weste in der Liga zu verteidigen und die seit Saisonbeginn ununterbrochene Siegesserie in der Liga fortzuführen.

Eine 27:32-Niederlage setze es dagegen am letzten Sonntag, 27. Januar, im Europapokal gegen das stark aufspielende Team Esbjerg aus Dänemark, wodurch die Bietigheimerinnen auf Platz drei in der Gruppe A abrutschten und nun am Sonntag, 3. Februar, in Norwegen bei Storhamar Handball Elite ein echtes Endspiel um das Weiterkommen ins Viertelfinale vor der Brust haben.

Nach der Kür gegen den Thüringer HC folgt gegen Frisch Auf Göppingen nun die Pflicht in der Handball Bundesliga Frauen für die Truppe von SG-BBM-Cheftrainer Martin Albertsen. In den englischen Wochen gibt es keine Erholungspause für die Mannschaft, sodass die Partie in Göppingen wahrlich nicht als Selbstläufer abgetan werden kann. Insbesondere, da das Team von Trainer Aleksandar Knezevic bisher eine gewohnt sichere Saison spielt und mit sechs Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen auf dem sechsten Tabellenplatz steht.

Ungute Erinnerungen bei der SG BBM werden an das Aufeinandertreffen im Februar des letzten Jahres in der Göppinger EWS-Arena wach, als Frisch Auf gegen den damaligen amtierenden Meister ein 27:27-Unentschieden erkämpfte, einen Punkt in Göppingen behielten und den Meisterschaftsambitionen der Enztälerinnen einen herben Dämpfer verpassten.

Besser machten es die Bietigheimerinnen Ende Oktober des vorigen Jahres, als beide Mannschaften in der dritten Runde des DHB-Pokals in der Viadukthalle aufeinandertrafen, in der sich die Gastgeberinnen souverän mit 30:24 durchsetzten und mit dem anschließenden Sieg gegen den Buxtehuder SV im Viertelfinale des Wettbewerbs für das OLYMP Final4 qualifizieren konnten, welches am 25. und 26. Mai 2019 in der Stuttgarter Porsche Arena steigen wird. Das Team der SG BBM sollte damit gewarnt sein und versuchen, an die überragende zweite Halbzeit in der Bundesliga gegen den Thüringer HC anknüpfen, in der man den Gegner in allen Belangen beherrschte.

SG BBM-Cheftrainer Martin Albertsen warnt vor dem Tabellensechsten: „Das Remis aus der letzten Saison sollte für mein Team Warnung genug sein. Wir müssen gegen Frisch Auf wieder eine Leistung wie gegen den THC abliefern.“

Anwurf in der Göppinger EWS-Arena ist um 19:30 Uhr. Der Onlinesender sportdeutschland.tv überträgt die Partie live im Internet.