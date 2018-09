SG BBM Frauen lösen Champions League-Ticket

× Erweitern Foto: SG BBM Bietigheim Laura van der Heijden

Die Ausgangslage war klar: Die Frauen MKS Lublin gewannen am Samstag ihr Halbfinale gegen den italienischen Meister Salerno deutlich mit 28:17. Die SG BBM setze sich im Spiel gegen den spanischen Meister Super Amara Bera Bera mit 33:27 durch. Nur der Sieger des Finales spielt in dieser Saison in der Champions League.

10 Prozent mehr Einsatz als im Halbfinale hatte SG BBM Cheftrainer Martin Albertsen gefordert und seine Mannschaft setze dies eindrucksvoll um. Die SG-Ladies waren bissig und wollten den Sieg. In der Anfangsphase gingen die Bietigheimerinnen durch je zwei Treffer von Luisa Schule, Maura Visser und einem von Angela Malestein mit 5:3 in Front. Die Polinnen kamen vor eigenem Publikum nicht ins Spiel und fanden zudem kaum ein Mittel gegen die Abwehr der Bietigheimerinnen.

Ganz anders die SG BBM, die sich im Hexenkessel in Lublin nicht aus der Ruhe bringen ließ und die Führung kontinuierlich ausbaute. Verdient führte der deutsche Vizemeister zur Halbzeit mit 20:11.

Im zweiten Durchgang hatte MKS Lublin nichts mehr entgegenzusetzen. Ganze acht Minuten blieben die Gastgeberinnen zu Beginn torlos. Wenn ein Ball auf das Tor kam, wurde er von der überragenden Dinah Eckerle entschärft.

Neuzugang Laura van der Heijden wurde nach Spielschluss zur Spielerin des Spiels geehrt.

Die Freude beim Abpfiff war auf Bietigheimer Seite riesig – das Champions League-Ticket wurde auf beeindruckende Weise gelöst.

Ein stolzer Cheftrainer Martin Albertsen erklärte nach dem Spiel: „Das war gestern und heute eine tolle Leistung meines Teams. Wir sind als geschlossene Mannschaft aufgetreten und spielen nun zurecht in der Champions League.“

Sportdirektor Gerit Winnen ist ebenfalls sehr zufrieden: „Zwei überzeugende Leistungen gegen den spanischen Meister und Gastgeber Lublin bescheren uns erneut die Teilnahme an der Champions League. Wir sind stolz auf das Team. Das war eine tolle Leistung. Nun freuen wir uns auf den Bundesligaauftakt am Mittwoch gegen Bayer 04 Leverkusen.“

In der Königsklasse spielt die SG BBM in Gruppe D und trifft dort auf CSM Bukarest, Vipers Kristiansand und FTC-Rail Cargo Hungaria aus Budapest.

Tore: Visser 9, van der Heijden 4, Malestein 4, Schulze 3, Gustin 3, Naidzinavicius 2, Loerper 2, Rozemalen 2, Lauenroth 2, Ivancok 1, Braun 1, Woller 1

Am Mittwoch steht das erste Bundesliga-Spiel an. Um 19.30 Uhr treffen die Bietigheimerinnen in der Halle am Viadukt in Bietigheim auf Bayer 04 Leverkusen.