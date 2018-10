SG BBM Frauen reisen zum Derby zu den Schwaben Hornets

× Erweitern Daniela Gustin Daniela Gustin steht nach überstandener Gehirnerschütterung wieder im Kader.

Für die Frauen der SG BBM Bietigheim gehen die englischen Wochen weiter. Nachdem zum Auftakt in die Champions League der European Handball Federation (EHF) am vergangenen Samstag im norwegischen Kristiansand ein wertvolles 27:27-Remis erzielt werden konnte, kommt es am 4. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen (HBF) am 10. Oktober 2018 in Nellingen zum Baden-Württemberg-Derby bei den Schwaben Hornets Ostfildern.

SG-BBM-Cheftrainer Martin Albertsen zeigt sich zufrieden mit der Leistung seines Teams beim norwegischen Meister in der Champions League: „Kristiansand hat eine bessere Mannschaft als in der vergangenen Saison, hier muss man erst einmal bestehen. Mein Team hat heute ein gutes Spiel abgeliefert.“

Am morgigen Mittwoch ist bereits wieder Bundesligaalltag angesagt, in der die SG BBM Frauen nach drei Spieltagen immer noch ungeschlagen sind. Die Siegesserie soll nach dem erfolgreichen Ausgang des zurückliegenden ersten Auswärtsspiels der Saison in Metzingen nun beim TV Nellingen fortgeführt werden. In der vergangenen Saison konnte Bietigheim beide Spiele gegen Nellingen für sich entscheiden. Das Auswärtsspiel konnte knapp mit 29:31 gewonnen werden, das Heimspiel deutlich mit 32:22.

Während auf der Rechtsaußen-Position der SG BBM Daniela Gustin nach auskurierter Gehirnerschütterung wieder spielbereit sein wird, ist der Einsatz von Karolina Kudlacz-Gloc, die an den Folgen einer langwierigen Oberschenkelverletzung laboriert, ungewiss.

Die Schwaben Hornets sind mit zwei Niederlagen gegen die HSG Blomberg-Lippe und den Thüringer HC in die Bundesligasaison gestartet, bevor man am 3. Spieltag bei der Neckarsulmer Sport-Union – und damit gegen den Ex-Trainer Pascal Morgant – überraschend mit 22:25 gewann. Im DHB-Pokal siegte das Team von Carsten Schmidmeister bei DJK/MJC Trier mit 26:28.

Ein Wiedersehen gibt es für die Fans der Bietigheimerinnen mit „Neu-Hornisse“ Alina Ridder, die vor der Saison aus der 2. Mannschaft der SGBBM zum TV Nellingen wechselte.

Cheftrainer Martin Albertsen: „Wir haben uns in der letzten Saison in Nellingen schwergetan. Die Hornets waren zuletzt siegreich bei der Neckarsulmer Sport-Union. Wir reisen dementsprechend fokussiert und mit dem nötigen Respekt an, und wollen die zwei Punkte mit nach Hause nehmen.“

Geleitet wird die Begegnung vom erfahrenen Schiedsrichter-Gespann Thomas Hörath und Timo Hofmann. Die Spielaufsicht hat Michael Frick.

Anpfiff ist um 20 Uhr in Ostfildern. Sportdeutschland.tv überträgt die Partie live im Internet.